Una hit da primo ascolto

La cantante britannica Fleur East, ex concorrente di X-Factor UK nel 2014, dopo ben 3 anni di quiete assoluta è finalmente ritornata sulla scena con un brano che promette di dare una scossa alle hit parade mondiali fin dal primo ascolto!

Per coloro a cui il nome dell’artista dovesse essere ignoto, invito ad ascoltare Sax (di cui potrete trovare il video musicale al seguente link): nato come inedito per il talent show, che diede modo a Fleur di conquistare l’agognato podio di X-Factor, la canzone divenne una vera e propria hit mondiale nel 2015, spopolando nelle radio britanniche ed europee.

Eppure, nonostante il successo del singolo e il carisma dell’artista, l’album non riuscì ad ottenere un eguale apprezzamento, portando Fleur East ad essere purtroppo dimenticata dal grande pubblico.

Ma il momento del suo silenzio è finalmente volto al termine, e la leonessa del pop britannico è finalmente tornata per “ringhiare” il suo grande talento!

“Favourite Thing” risulta difatti essere un brano potente nel suo ritmo accattivante e nella voce roca e graffiante della sua interprete, che di certo non passerà inosservato al pubblico locale e internazionale.

Non per gufare, ma già vedo l’incredibile Fleur scalare le vette delle hit parade invernali!

Video musicale di Favorite Thing di Fleur East

Testo di Favourite Thing di Fleur East

Love when we’re in the dark

We’re laying heart to heart

Don’t really know your repertoire

Just show me who you are

Don’t need no fancy cars

So put down your credit cards

Kisses are better than caviar

Baby you hit the mark

And it’s so damn good

When you’re on my body

Kissing me like you should

Until I say don’t stop it

Never felt so damn good

So when you’re on my body

The look of you is making me think

You’re my new favourite thing

Na na na na na na na hey

Na na na na na

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey

Na na na na na

Every time you touch my body

So undeniable

Your touch indescribable

Your body can do so many things

And I want to try them all

‘Cause it’s so damn good

When you’re on my body

Kissing me like you should

Until I say don’t stop it

Never felt so damn good

So when you’re on my body

The look of you is making me think

You’re my new favourite thing

Na na na na na na na hey

Na na na na na

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey

Na na na na na

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey (and I want some more, never felt, never felt this way before)

Na na na na na (baby ..)

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey (and I want some more, now I know, now I know)

Na na na na na (The look of you is making me think)

(You’re my new favourite thing)

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey

Na na na na na

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey

Na na na na na

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey (and I want some more, never felt, never felt this way before)

Na na na na na (baby ..)

Every time you touch my body

Na na na na na na na hey (and I want some more, now I know, now I know)

Na na na na na (The look of you is making me think)

(You’re my new favourite thing)

Traduzione di Favourite Thing di Fleur East

Ah, sì

Ah, sì

Ah, sì

Ah, sì

Ay-na-na-na-na-na-na-na (sì)

Na-na-na-na-na (Sì)

Amo quando siamo nel buio, noi sdraiati cuore a cuore

Non conosco davvero il tuo repertorio, mostrami chi sei

Non ho bisogno di belle macchine, quindi metti giù tua carta di credito

I baci sono meglio del caviale, tesoro, hai colpito nel segno

E è così dannatamente bello quando sei sul mio corpo

Baciandomi come dovresti finché dico di non fermarti

Non mi sono mai sentito così dannatamente bene, così quando sei sul mio corpo

Il tuo aspetto mi sta facendo pensare

Sei la mia nuova cosa preferita

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

Na-na-na-na-na

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

Na-na-na-na-naTutte le volte che tocchi il mio corpo

Così innegabile, il tuo tocco indestrivibile

Il tuo corpo può fare così tante cose, e le voglio provare tutte

Perchè è così dannatamente bello quando sei sul mio corpo

Baciandomi come dovresti finché dico di non fermarti

Non mi sono mai sentito così dannatamente bene, così quando sei sul mio corpo

Il tuo aspetto mi sta facendo pensare

Sei la mia nuova cosa preferita

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

Na-na-na-na-na

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

Na-na-na-na-na

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

E ne voglio di più, mai sentito, mai sentito così prima

Na-na-na-na-na

Tesoro, non ignorare

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

E ne voglio di più, ora lo so, ora lo so

Na-na-na-na-na

Il tuo aspetto mi sta facendo pensare

Sei la mia nuova cosa preferita

Ah, sì

Ah, sì

Ah, sì

Ah, sì

Woo, andiamo, hey, woo, hey, hey

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

Na-na-na-na-na

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

Na-na-na-na-na

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

E ne voglio di più, mai sentito, mai sentito così prima

Na-na-na-na-na

Tesoro, non ignorare

Tutte le volte che tocchi il mio corpo

Na-na-na-na-na-na-na (Hey)

E ne voglio di più, ora lo so, ora lo so

Na-na-na-na-na

Il tuo aspetto mi sta facendo pensare

Sei la mia nuova cosa preferita