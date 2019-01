Ma un titolo più breve no cara Lana? Credo di non aver mai visto un titolo così lungo per una canzone.

Comunque Lana ha rilasciato in settimana questa nuova traccia estratta daNorman Fucking Rockwelldal titolo: “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it“, ma molti sul web sono dubbiosi e critici riguardo a questo rilascio.

Il problema non è il titolo a quanto pare – ehm, io avrei da ridire pure su quello considerando che non ci sta nemmeno su Google – ma il testo in generale. In un verso la Del Rey scatena una forma di odio che non avevo mai letto in una delle sue tracce.

C’è una parte in cui dice:

“Ho distrutto la città nel mio fottuto abito bianco come una dannata sociopatica. Agitare il mio culo è l’unica cosa che mi ha tolto di dosso questo narcisista nero.”

Ora Lana Del Rey è odiata da molti sui social media. Tutti hanno pensato immediatamente a Kanye West quando hanno letto questo testo. Alcuni fan di Lana del Rey la stanno difendendo dicendo che non può essere un riferimento a Kanye perché credono che “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” sia stata scritta prima del battibecco tra i due.

Alcuni fan dicono che la canzone si ispira al film del 1947, “Narciso nero“, ma è impossibile dimenticare le parole che Lana ha detto l’anno scorso, definendo Kanye West un narcisista.

Se così fosse forse Lana ha esagerato perché rischia di entrare nella parte del torto. A parte il testo, hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it è una magnifica ballata. Molto classica e malinconica, sullo stile unico di Lana del Rey.

I testi sono davvero tristi ma Lana li canta così bene che è quasi come ascoltare una poesia romantica. E nel complesso, se non fosse per quel verso in cui critica Kanye, hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it sarebbe diventata una delle canzoni migliori scritte dall’artista nell’ultimo periodo.

Facci sapere le tue opinioni a riguardo. Lana Del Rey ha fatto bene a rilasciare “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”? Ah, qui sotto puoi leggere il testo tanto criticato sui social.

Traduzione del testo di hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it

Stavo leggendo Slim Aarons

E ho avuto modo di pensare a qualcosa

Forse sarei meno stressata, se fossi messa meno alla prova come

Tutte queste debuttanti

Che sorridono per miglia in abiti rosa e tacchi alti

Sugli yacht bianchi

Ma io non lo sono

Baby, io non lo sono

No, non lo sono

Che non lo sono

Sono stata a gironzolare nella mia fottuta camicia da notte

24 ore su 24, Sylvia Plath

Scrivendo col sangue sui miei muri

Perché l’inchiostro della mia penna non funziona sul mio block notes

Non chiedermi se sono felice

Sai che non lo sono ma almeno posso dire

Non sono triste

Perché la speranza è una cosa pericolosa

Da avere per una donna come me

Ho fatto danza per quindici anni

Storie d’amore nel seminterrato della chiesa, sì le ho avute spifferando tutto ai Bowery Bums

È l’unico amore che abbia mai conosciuto

Ad eccezione del palco che chiamo anche casa

Quando non sto servendo Dio in una tazza di caffè bruciato

Per la Triade

Pronto, è la donna più famosa che conosci sull’iPad

Che chiama da dietro la tomba, voglio solo dire

“Ciao Papà”

Ho distrutto la città nel mio fottuto abito bianco

Come una dannata sociopatica

Agitare il mio culo è l’unica cosa che

Mi ha tolto di dosso questo narcisista nero

Non potrebbe interessarle di meno

E non mi è mai interessato di più

Quindi non c’è molto altro da dire a riguardo

Ad eccezione che la speranza è una cosa pericolosa

Da avere per una donna come me

La speranza è una cosa pericolosa

Per una donna con il mio passato

C’è una nuova rivoluzione

Una rumorosa evoluzione

Che ho visto

Nata dalla confusione

E dalla silenziosa collusione di cui

Per lo più ho saputo

Una donna moderna

Con una costituzione debole

Perché io ho

Ancora mostri sotto al mio letto

Che non potrò mai sconfiggere

Un custode che lascia cadere senza ritegno le chiavi sulla mia serata

Sono stata a gironzolare nella mia fottuta camicia da notte

24 ore su 24, Sylvia Plath

Scrivendo col sangue sui miei muri

Perché l’inchiostro della mia penna non funziona sul mio block notes

Scrivono che sono felice

Sanno che non lo sono

Ma almeno puoi vedere che non sono triste

Ma la speranza è una cosa pericolosa

Da avere per una donna come me

La speranza è una cosa pericolosa

Da avere per una donna come me

La speranza è una cosa pericolosa

Da avere per una donna come me

Ma io ce l’ho

Sì, io ce l’ho

Sì, io ce l’ho

Ce l’ho