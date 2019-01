La star di True Detective ha dichiarato che la terza stagione è stata difficile da girare, ma riserba un gran spettacolo

True Detective, la serie Tv prodotta da HBO, sta per tornare sugli schermi. Giunta alla terza stagione, la serie avrà come attore protagonista Mahershala Ali, che annuncia una grande sorpresa parlando della nuova stagione come un:

“qualcosa di speciale”.

Questa premessa, però, segue un tragitto impervio nella realizzazione della terza stagione, che non è stata per niente facile, dato che a volte le riprese parevano un po’ azzardate.

Lo stesso Mahershala ha dichiarato a ET:

“Sono entusiasta che le persone vedano il lavoro e l’impegno di tutti” “Sono state riprese estenuanti, e intendo nel modo più positivo.”

L’attore continua dicendo di essere orgoglioso del lavoro fatto, dell’esser rimasti tutti uniti nel creare davvero qualcosa di speciale e di aver avuto la possibilità di interpretare il suo ruolo.

“Non vedo l’ora che la gente lo veda.”

La terza stagione è stata anche descritta come densa e epica, il che la rende ancora più affascinante. Per chi ha seguito True Detective sa cosa aspettarsi.

Uno sguardo alla nuova stagione di True Detective

La nuova stagione si apre con la star di Moonlight nei panni di Wayne Hays, detective dell’Arkansas. Il protagonista è ossessionato da un vecchio caso riguardante due bambini scomparsi negli anni ’80.

Il nuovo trailer di True Detective 3:

Le prime recensioni di True Detective 3

Oltre ai primi teaser e trailer ufficiali, anche le prime recensioni sulla nuova stagione di True Detective sembrano promettenti. Molti sono stati gli elogi per il ritorno alle origine della serie.

True Detective sarà sugli schermi a partire da domenica 13 gennaio alle 21.00 su HBO negli Stati Uniti e su Sky Atlantic nel Regno Unito.