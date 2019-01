Tiziano ci aveva preparato lo scorso Ottobre, rivelando sui social che i lavori per il nuovo album erano ufficialmente iniziati. Ora, sempre sui social arriva la data ufficiale di rilascio del disco: 22 Novembre 2019.

Il 38enne musicista di Latina ha pubblicato una sua immagine dove, sorridente, cammina per strada indossando una maglia di cotone giallo blu a maniche lunghe che riporta sul petto la stampa:‘new album xxxxxxx xxxxxxxx 22/11’.

La didascalia che accompagna l’immagine recita:

“22 novembre 2019 Il nuovo disco XXXXXXX XXXXXXXX 11/22, new album: XXXXXXX XXXXXXXX 22/11/19 Il nuovo disco in italiano! … il disco in spagnolo… non tarderà”.