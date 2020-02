Musica (e il resto scompare) è il brano presentato sul palco dell’Ariston da Elettra Lamborghini, in questa edizione di Sanremo 2020 capitanata da Amadeus. Per chi sta seguendo il programma, viene spontaneo chiedersi “perché?”, perché buttare un’Elettra Lamborghini nella competizione canora più importante della scena musicale italiana, e soprattutto viene da chiedersi, lei è cosciente di essere poco più di una voce da karaoke del giovedì sera?

Sono sincera, a me Elettra sta simpatica; ha dimostrato coraggio, grinta, leggerezza e voglia di mettersi in gioco. Sanremo non deve trasformarsi in un continuo ripetersi di se stesso, e quindi ben vengano le novità, le diversità, gli azzardi, però con Musica (e il resto scompare) si è davvero esagerato.

Vada per la musica e l’arrangiamento, che trovo comunque orecchiabili, ma la voce di Elettra Lamborghini è davvero inesistente. Viene da chiedersi perché abbia scelto di cantare nella vita, ma soprattutto, tolti gli eccessi che siamo abituati a vedere durante le sue esibizioni live (che ovviamente non si addicevano al palco dell’Ariston) Elettra non ha neanche una grande presenza scenica. Resta lì praticamente immobile, muovendo appena le braccia e la testa, e facendo pochi passetti meccanici e impacciati.

Una bellissima ragazza, non c’è dubbio, ma perché cantare?

Il video ufficiale della canzone

Il video ufficiale di Musica (e il resto scompare) mostra Elettra Lamborghini in uno scenario da favola, tra gli interni di una elegante villa, in groppa ad un magnifico cavallo e circondata da un gruppo di eleganti ballerine di danza classica.

Un video semplice che esalta la bellezza di Elettra e che con le sue belle immagini, anche se poco attinenti al testo, arricchisce la musica del brano.

Il testo di Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini

Ma torniamo ad occuparci della canzone e del testo di Musica (e il resto scompare). Col brano la Lamborghini conferma il suo legame con la lingua spagnola, che viene usata in un paio di frasi, e si lancia in un ritmo latino caldo e abbastanza coinvolgente.

Il testo racconta di una storia d’amore complicata e poco soddisfacente, e del riuscire a liberarsi e a riacquistare la propria libertà.

Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, dopo aver letto il testo integrale qui di seguito.

Testo di Musica (e il resto scompare)

Mi piace la musica fino al mattino

Faccio casino lo stesso ma non bevo vino

Ridi cretino

La vita è corta per l’aperitivo

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong

Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così)

Cado cado, per la strada parla piano piano

Questa notte dormo sul divano

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Mi piace guardare le luci dell’alba

Girare nuda per casa e nessuno mi guarda

Quanto ti manca

Sì, mi hai chiamato col nome di un’altra

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Ci stavo male per te e ora no

Tanto lo sai che io faccio così (faccio così)

Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancora

Resto qui e non dico una parola

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor (de un amor)

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare