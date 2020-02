La semifinale del Festival di Sanremo si apre con la classifica stilata dopo le prime tre puntate e che vede sul podio Francesco Gabbani, Le Vibrazioni e Piero Pelù. A votare durante la serata le 24 esibizioni degli artisti in gara sarà la sala stampa.

Ma prima è tempo di decretare il vincitore della categoria Nuove Proposte: si inizia con la semifinale che vede la giovane Tecla vincere contro Marco Sentieri, mentre Leo Gassman con il 50,1% vince contro Fasma. Sarà proprio Gassman a essere decretato vincitore dal voto congiunto della giuria demoscopica, della sala stampa e del televoto. Con la sua “Vai Bene Così” sarà ospite della puntata finale nel quale si esibirà un’ultima volta.

Assegnati anche il premio Lucio Dalla a Tecla e quello della critica agli Eugenio in Via della Gioia, eliminati durante la prima serata.

Fiorello dopo Don Matteo e Maria De Filippi, mantiene un’altra promessa e fa il suo ingresso come “Cantante Mascherato” –ispirato al programma Rai condotto da Milly Carlucci– in veste di coniglio. Tolta la testa rivela nuovamente la parrucca bionda della conduttrice Mediaset: “metà coniglio, metà Maria e sotto lo smoking ho la tutina di Achille Lauro” scherza il comico che si cimenta poi in una versione di “Montagne Verdi” sulla base di “Generale”.

Tiziano Ferro porta sul palco tre dei suoi classici: “L’ultima notte al mondo”, “Ti scatterò una foto” e “L’amore è una cosa semplice”, per poi essere raggiunto da Fiorello con il quale tra risate e battute mostrano come non ci sia alcun tipo di attrito, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Tra i due scatterà anche un bacio finale per suggellare il momento.

Le accompagnatrici della serata saranno Antonella Clerici e la giovane Francesca Sofia Novello.

La conduttrice si cimenta in un siparietto su come realizzare un Festival “da record” stilando tutte quelle cose che, nel bene o nel male, hanno accompagnato questo Sanremo. Francesca Sofia Novello, emozionata nella sua prima apparizione televisiva ufficiale, ci mostrerà le sue doti al pianoforte sul finale di serata. Immancabile la battuta sullo stare “un passo indietro” di Amadeus, che si sarebbe anche potuta evitare.

Ospiti della serata Dua Lipa che si esibisce con il singolo di successo “Don’t Start Now”, Tony Renis che accompagnerà Fiorello nell’esecuzione della leggendaria “Quando, Quando, Quando” dirigendo l’orchestra, Ghali, la cui apparente caduta dalle scale lascia con il respiro sospeso per qualche secondo –si trattava di un ballerino con la sua maschera, il gioco delle matriosche lo accompagnerà per tutto il suo spazio– esegue tre dei suoi brani tra cui “Cara Italia” e il più recente singolo “Boogieman” per poi debuttare live un brano inedito contenuto nel suo nuovo album in uscita il 20 Febbraio.

Commuovente l’omaggio reso a Vincenzo Mollica, giornalista del TG1 che ha accompagnato il Festival di Sanremo da quando si ha memoria. Questo è il suo ultimo anno. Un video di ringraziamento per lui con i messaggi di Vasco Rossi, Stefania Sandrelli e Roberto Benigni.

Ultima ospite della serata Gianna Nannini che con Coez porta sul palco la sua “Motivo” per poi allietare all’una di notte con un medley dei suoi successi: da “Meravigliosa Creatura” a “Sei nell’Anima”.

In tutto questo si è svolta la gara con i 24 brani che hanno accompagnato il pubblico fino alle 2,30 di notte.

Sul finale pero’ un colpo di scena. Amadeus chiama sul palco a cantare Bugo e Morgan, l’orchestra suona e quest’ultimo inizia il suo assolo al pianoforte. Peccato che il testo non fosse quello di “Sincero” ma fosse modificato in chiave negativa dall’artista che sembra volesse scoccare alcune frecciatine per gli avvenimenti della serata precedente –l’esibizione secondo il cantante è stata compromessa da fattori esterni– e al suo compagno Bugo che decide di abbandonare il palco.

Nello stupore generale Amadeus tenta di scoprire cosa sia successo mentre un esilarante Fiorello tiene il palco intrattenendo il pubblico.

“Questo Festival per tutto quello che è successo se lo ricorderanno tutto, io sai che farei? Eleggerei il vincitore questa sera e domani non veniamo! Ma che ci importa! Andiamo via. […] Qui i vertici Rai ‘eh ma la pubblicità’, ma chissenefrega della pubblicità, ancora volete guadagnare soldi? Avete il canone, vi bastano quelli”

Il presentatore annuncia poi la squalifica di Bugo e Morgan che non hanno intenzione di risolvere la questione in tempo per salire sul palco a esibirsi.

Segue la classifica con i voti della sala stampa che vede Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari sul podio. Agli ultimi tre posti Alberto Urso, Riki ed Enrico Nigiotti.

Di seguito la classifica completa.