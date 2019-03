“Tesoro, lo sono anch’io“

È questo il motto che Ava Max ha deciso di utilizzare nel suo nuovo brano promozionale, So Am I, una canzone che si presenta a tutti gli effetti essere un inno agli emarginati sociali, a tutti coloro che vengono quotidianamente esclusi da una società che intende standardizzare tutti coloro che, volente o nolente, ne fanno parte.

A tale proposito, l’interprete della canzone ha spiegato:

” So Am I è una canzone che parla di amor proprio, di diversità, dell’essere un escluso a causa dell’incapacità di integrarsi agli schemi in cui la società vorrebbe inserirci – in poche parole, la canzone celebra ciò che ci rende diversi dal resto del mondo.

Ogni qualvolta che mi sento triste, mi sforzo di ricordare che sono proprio i miei difetti a rendermi perfetta, perché nella realtà dei fatti la perfezione non esiste.”

Nonostante la bellezza del testo e del messaggio che la cantante intende inviare al proprio pubblico, è doveroso menzionare una nota dolente del nuovo brano: “So Am I” fin troppo simile a Sweet But Psycho, il precedente lavoro che ha portato Ava Max a raggiungere un clamoroso successo internazionale in tempi da record.



La struttura del brano è praticamente identica, rendendo chiara l’escamotage dei produttori di utilizzare la stessa formula magica per assicurarsi il successo e le vendite del nuovo brano.



Quindi sì, la canzone è indubbiamente orecchiabile e cattura l’ascoltatore fin dal primo ascolto, ma vogliamo qualcosa di diverso che ci faccia dire “wow, questa è una bomba“!

Video musicale di So Am I

Testo di So Am I di Ava Max

Do you ever feel like a misfit

Everything inside you is dark and twisted

Oh, but it’s okay to be different

Cause baby so am I (So am I, so am I, so am I)



Can you hear the whispers all across the room

You feel her eyes all over you like cheap perfume

You’re beautiful but misunderstood

So why you tryna be just like the neighborhood



I can see it under what you’re feeling

So let me tell you ’bout my little secret

I’m a little crazy underneath this

Underneath this



Do you ever feel like a misfit

Everything inside you is dark and twisted

Oh, but it’s okay to be different

Cause baby so am I (So am I, so am I, so am I)

Do you ever feel like an outcast

You don’t have to fit into the format

Oh, but it’s okay to be different

Cause baby so am I (So am I, so am I, so am I)



Oh, so dress so fancy like Sid and Nancy

Walking Killer Queen gotta keep ’em guessing

So baby come pass me a lighter

We’re gonna leave ’em on fire

We’re the sinners and the blessings



I can see it under what you’re feeling

So let me tell you ’bout my little secret

I’m a little crazy underneath this

Underneath this, ohh



Do you ever feel like a misfit

Everything inside you is dark and twisted

Oh, but it’s okay to be different

Cause baby so am I (So am I, so am I, so am I)

Do you ever feel like an outcast

You don’t have to fit into the format

Oh, but it’s okay to be different

Cause baby so am I (So am I, so am I, so am I)



(Ah-ah-ah)

Your king and your queen

You’re strong and you’re weak

You’re bound but so free

(Ah-ah-ah)

So come and join me

And call me Harley

And we’ll make a scene



Do you ever feel like a misfit

Everything inside you is dark and twisted

Oh, but it’s okay to be different

Cause baby so am I (So am I, so am I, so am I)

Do you ever feel like an outcast

You don’t have to fit into the format

Oh, but it’s okay to be different

Cause baby so am I (So am I, so am I, so am I)





Traduzione di So Am I di Ava Max

Ti senti mai come un disadattato?

Dentro di te è tutto scuro e contorto

Oh, ma va bene essere diversi

Perché tesoro, lo sono anch’io! (anch’io, anch’io, anch’io)



Puoi sentire questi bisbigli che attraversano la stanza?

Ti senti i suoi occhi su di te, come un profumo da due soldi

Sei bellissima, ma incompresa

Allora perché provi a conformarti al tuo vicinato?



Posso vedere che cosa provi veramente

Allora permettimi di rivelarti un piccolo segreto

Sono un po’ pazza nella realtà dei fatti

Nella realtà dei fatti



Ti senti mai come un disadattato?

Dentro di te è tutto scuro e contorto

Oh, ma va bene essere diversi

Perché tesoro, lo sono anch’io! (anch’io, anch’io, anch’io)

Ti senti mai come un disadattato?

Dentro di te è tutto scuro e contorto

Oh, ma va bene essere diversi

Perché tesoro, lo sono anch’io! (anch’io, anch’io, anch’io)



Sei così stravagante nel vestire, un po’ come Sid e Nancy

Cammini da Killer Queen, li lasci tutti sulle spine

Li lasceremo bruciare tra le fiamme

Siamo trasgressori, ma al contempo una benedizione



Posso vedere che cosa provi veramente

Allora permettimi di rivelarti un piccolo segreto

Sono un po’ pazza nella realtà dei fatti

Nella realtà dei fatti



Ti senti mai come un disadattato?

Dentro di te è tutto scuro e contorto

Oh, ma va bene essere diversi

Perché tesoro, lo sono anch’io! (anch’io, anch’io, anch’io)

Ti senti mai come un disadattato?

Dentro di te è tutto scuro e contorto

Oh, ma va bene essere diversi

Perché tesoro, lo sono anch’io! (anch’io, anch’io, anch’io)



(Ah-ah-ah)

Sei un re, sei una regina

Sei forte e sei debole

Sei vincolato, ma sei libero

(Ah-ah-ah)

Vieni e unisciti a me

E chiamami Harley

E daremo spettacolo



Ti senti mai come un disadattato?

Dentro di te è tutto scuro e contorto

Oh, ma va bene essere diversi

Perché tesoro, lo sono anch’io! (anch’io, anch’io, anch’io)

Ti senti mai come un disadattato?

Dentro di te è tutto scuro e contorto

Oh, ma va bene essere diversi

Perché tesoro, lo sono anch’io! (anch’io, anch’io, anch’io)

Traduzione a cura della redazione di Wonder Channel