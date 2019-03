Khalid ha cantato in anteprima una canzone nuova di zecca dal titolo “My Bad” nella giornata di ieri (7 marzo 2019). Questa canzone sarà inclusa nel prossimo album in studio e secondo della carriera del cantante R&B dal titolo “Free Spirit“, che arriverà nei negozi il 5 aprile 2019.

Già dopo i primi secondi di ascolto ho pensato a una cosa: È semplicemente impossibile per Khalid registrare canzoni cattive!

Il significato di My Bad

Khalid in “My Bad” descrive un episodio in cui non si è comportato benissimo. Si assume la colpa di tutto questo.

La canzone tratta un tema simile a quello del singolo precedente “Talk“, perché mette in risalto ancora una volta i problemi di comunicazione tra Khalid e la sua fidanzata. Tuttavia, questa volta, il rapporto tra i due sembra peggiorato e lui sembra stanco di affrontare altre difficoltà.

“Oh, tutto ciò importa a entrambi ma discutere con me non vale la pena. No, no, no, non andare a controllare nella tua borsa, la tua borsa, sì. Non ti ho mandato un messaggio di risposta perché stavo lavorando.”

Poi si scusa per la cattiva comunicazione:

“Siamo stati fantastici. Devo mettere il mio telefono silenzioso. E anche il mio, il mio, il mio, il mio lato cattivo.”



La canzone My Bad è stata prodotta da Dernst “D’Mile” Emile II, che ha lavorato con Jay-Z, Beyoncé, Ariana Grande o Ty Dolla $ign. Un bel biglietto da visita.

Testo di My Bad di Khalid

Can’t count up the times you’ve blown my line

And that’s been on my mind a lot lately

I wanna leave the extra all behind, mmm

And I know that you wanna be my baby, mmm yeah

Said, my bad

Blowin’ me up, we been wildin’

We was cool, yeah, we was vibin’

Gotta put my phone on silent

So my, my, my, my bad

Blowin’ me up, we been wildin’

We were cool, yeah, we was vibin’

Gotta put my phone on silent

So my, my, my bad

Oh, we both care about it

But arguing with me just isn’t worth it

No, no, no

Don’t go reachin’ in your bag, your bag, yeah

I didn’t text you back ‘cause I was workin’

Ah, yeah

Said, my bad

Blowin’ me up, we been wildin’

We was cool, yeah, we was vibin’

Gotta put my phone on silent

So my, my, my, my bad

Blowin’ me up, we been wildin’

We were cool, yeah, we was vibin’

Gotta put my phone on silent

So my, my, my bad

Gave you all the signs

Gave you all of my time, my love

You’re followin’ the signs

But you’re followin’ the wrong signs, my love

Gave you all the signs

Gave you all of my time, my love

(Gave you all my time and all my love)

You’re followin’ the signs

But you’re followin’ the wrong signs, my love

Said, my bad

Blowin’ me up, we been wildin’

We was cool, yeah, we was vibin’ (Vibin’)

Gotta put my phone on silent (On silent)

So my, my, my, my bad (My bad)

Blowin’ me up, we been wildin’ (Blowin’ me up)

We were cool, yeah, we was vibin’

Gotta put my phone on silent

So my, my, my bad

Oh my, my, my

Oh my, my, my

My bad, my bad

Alright