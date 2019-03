Rita Ora ha fatto debuttare nella giornata di ieri (7 marzo 2019) il video musicale ufficiale per la sua canzone “Only Want You“, che è un nuovo singolo estratto dal suo album “Phoenix“.

Non ho intenzione di mentirvi. Sono un po’ deluso per la scelta. Avrei preferito “New Look” o “Falling To Pieces” come nuovo singolo ufficiale… chi ha preso questa decisione?

Il video musicale di Only Want You è stato diretto da Hannah Lux Davis e mostra Rita Ora inseguita da parecchi paparazzi. I fotografi sembrano abbastanza crudeli con Rita, tanto da entrare illegalmente, come un branco, in un ristorante dove la cantante sta prendendo un caffè.

Fortunatamente, un’adorabile cameriera aiuterà Rita Ora a scappare usando la classica porta sul retro. La cameriera è un volto familiare per Rita?

Alla fine del video, Rita si esibirà in un piccolo locale in cui ci sarà pure la cameriera, che ha scoperto il luogo dove Rita avrebbe cantato leggendo un bigliettino con la scritta “Phoenix” che ha trovato nel ristorante.

Rita Ora nel video di Only Want You

Nell’ultima scena del video di Only Want You Rita Ora lascerà cadere qualche lacrima.

Vi è piaciuta questa clip? Fatecelo sapere nei commenti.

Traduzione del testo di Only Want You di Rita Ora

No, no, no, no, no amore

Tutto quello che volevo eri tu

Non voglio un’altra notte in cui cerco altro

Un altro te, un altro fondo

Non voglio indossare un altro mini vestito



Per impressionare un potenziale problema

No voglio passare la notte da qualcun altro

Per riempire lo spazio in cui eri solito passare

Non voglio un altro numero nel mio telefono

Qualcuno da abbracciare alle tre del mattino

Non voglio qualcuno come te

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

Non voglio qualcuno nuovo

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

Indovina, devo andarmene, devo andarmene, devo andarmene ha

Solo per aver bisogno, solo per aver bisogno

Non voglio qualcuno come te

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

So di essere stata quella che ha rovinato tutto

E che ti ha fatto pensare fosse tutta colpa tua

E so che scusa é solo una parola

E che fa male, non è così semplice

Ma so che se mi guardi negli occhi

Non puoi negare che siamo qualcosa di diverso

E so che cercherò i tuoi baci

Sulle labbra di qualcun altro per sapere che mi manchi

Non voglio qualcuno come te

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

Non voglio qualcuno nuovo

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

Indovina, devo andarmene, devo andarmene, devo andarmene ha

Solo per aver bisogno, solo per aver bisogno

Non voglio qualcuno come te

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

Non voglio un’altra notte di provare a trovare



Un altro te, un altro fondo

Non voglio indossare un altro mini vestito

Per impressionare un potenziale problema

Non voglio qualcuno come te

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

Non voglio qualcuno nuovo

Voglio solo te, voglio solo te, yeah

Indovina, devo andarmene, devo andarmene, devo andarmene ha

Solo per aver bisogno, solo per aver bisogno

Non voglio qualcuno come te

Voglio solo te, voglio solo te, yeah