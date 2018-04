Dua Lipa torna con il suo ex fidanzato e infrange le sue regole

Sembra che Dua Lipa abbia infranto le sue stesse regole tornando con il suo ex fidanzato Isaac Carew.

Sembra che i due siano “abbastanza seri” e hanno trascorso molto tempo insieme.

A gennaio, in seguito alla sua rottura con il frontman dei LANY Paul Klein, 29 anni, è emerso che Dua aveva mandato un messaggio al suo ex Isaac.

Ma doveva competere con ammiratori tra cui Calvin Harris, 34 anni, e Jack Whitehall, 29 anni.

Una fonte dice: “Le cose vanno avanti tra Dua e Isaac, hanno una forte connessione. “

Nella canzone New Rules, Dua canta di non tornare mai più da un ex: “Uno, non rispondere al telefono. Sai che sta solo chiamando perché è ubriaco e solo.”

Forse è il caso di aggiungere New Rules?