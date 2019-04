Muhammad Ali è il nuovo singolo di Marco Mengoni. Guarda il video uscito oggi.

Il nuovo singolo di Marco Mengoni Muhammad Ali è già un successo in radio.

Oggi, il cantante viterbese ci ha regalato il video ufficiale girato nella sua città d’origine.

Il video inizia con l’artista in un bar, a bere un caffè. Accanto, in tavolo si gioca a carte. Stessa scena con cui si chiude il clip musicale. Poi, lungo le vie del paese, con la banda musicale Alceo Catini. Un omaggio alla sua terra. E un finale spettacolare in cui la telecamera riprende Ronciglione dall’alto, in tutta la sua bellezza.

Oltre a una sorpresa, proprio negli ultimi secondi. Un dietro le quinte con Marco Mengoni in piazza.

Sulla fontana la banda musicale e il cantante che abbraccia una signora che arriva, insieme ad altre e lui, divertito, le parla in ronciglionese.

Ecco il video ufficiale di Muhammad Ali di Marco Mengoni: