Il produttore svedese Alesso e il cantante inglese Liam Payne hanno collaborato dando vita al brano “Midnight”, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. Il video è stato rigorosamente girato a distanza.

“Midnight” è stata definita da Alesso come una delle sue canzoni preferite che abbia mai realizzato e alla quale mancava una voce che potesse trasmettere la giusta energia e il giusto coinvolgimento, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo in cui le persone si rivolgono alla musica con ancora più necessità.

Alla sua ricerca ha risposto Liam Payne che con piacere ha voluto partecipare a questo progetto. I due hanno anche annunciato di voler coinvolgere i fan nella realizzazione del remix, lanciando un vero e proprio contest.

Significato del testo di Midnight di Alesso e Liam Payne

Il brano descrive quel sentimento provato nell’aver trovato la propria persona, con la quale voler passare ogni momento della propria giornata e vita.

“Ora voglio solo stare qui e immergermi nella mezzanotte

Non voglio nessun altro ora, solo tu, mi sembra giusto

Il tempo impiegato stando bene non è tempo perso

Quindi resta fino al mattino, resta per un po’

Voglio solo stare qui e immergermi nella mezzanotte

E immergermi in te”

Rilasciato anche il video ufficiale che prende vita a distanza: Alesso suona il brano da Los Angeles mentre Liam canta “Midnight” dalla terrazza di casa a Londra.

“Mentre le persone sono bloccate in casa e in isolamento penso sia importante continuare a rilasciare nuova musica, in modo da poter donare un po’ di luce alle loro giornate”

Queste le parole del cantante inglese che con la sua voce ha dato una spinta in più al sound di Alesso, che ha voluto sottolineato come la canzone abbia ottenuto un “sapore” diverso proprio grazie a Liam.

Un brano che merita il vostro ascolto!

Traduzione del testo di Midnight di Alesso e Liam Payne

[Verso 1]

Sempre pensato che stessi perdendo la gara

Cercando l’amore in tutti i posti sbagliati

Non so davvero come ce l’abbiamo fatta fino a qui

Non ho mai pensato di valere quello che dai

Mai sentito davvero vivo, ora sto vivendo

Sì, tu uccidi i miei dubbi, sono spariti

[Pre-Ritornello]

Quando sento che niente mi terrà giù, mi terrà giù, tu lo fai

Ero solito avere paura di cadere fino a quanto tu non sei arrivata, arrivata

[Ritornello]

Ora voglio solo stare qui e immergermi nella mezzanotte

Non voglio nessun altro ora, solo tu, mi sembra giusto

Il tempo impiegato stando bene non è tempo perso

Quindi resta fino al mattino, resta per un po’

Voglio solo stare qui e immergermi nella mezzanotte

E immergermi in te

E immergermi in te

[Verso 2]

Come una roccia ero fisso nei miei modi

Sempre pensato fossi troppo lontano dalla grazia, già

Ero intorpidito prima, ma ora sento

Ogni problema, lo risolveremo

Ogni amore perso, lo riporteremo a galla

Ogni cuore spezzato, lo ripareremo

[Pre-Ritornello]

Quando sento che niente mi terrà giù, mi terrà giù, tu lo fai

Ero solito avere paura di cadere fino a quanto tu non sei arrivata, arrivata

[Ritornello]

Ora voglio solo stare qui e immergermi nella mezzanotte

Non voglio nessun altro ora, solo tu, mi sembra giusto

Il tempo impiegato stando bene non è tempo perso

Quindi resta fino al mattino, resta per un po’

Voglio solo stare qui e immergermi nella mezzanotte

E immergermi in te

E immergermi in te

E immergermi in te

[Pre-Ritornello]

[Ritornello]

Testo di Midnight di Alesso e Liam Payne

[Verse 1]

Always thought I was losin’ the race

Lookin’ for love in all the wrong places

Really don’t know how we made it here

Never thought I was worth what you give

Never felt quite alive, now I’m livin’

Yeah, you kill my doubts, they disappeared

[Pre-Chorus]

When I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around

[Chorus]

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

So stay ’till the morning, stay for a while

I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you

And fall right into you

[Verse 2]

Like a rock, I was set in my ways

Always thought I was too far from grace, yeah

I was numb before, but now I feel

Any problem we’ll figure it out

Any love lost, we’ll bring back around

Any broken heart, we’ll make it heal

[Pre-Chorus]

When I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around

[Chorus]

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

So stay ’till the morning, stay for a while

I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you

And fall right into you

And fall right into you

[Pre-Chorus]

[Chorus]