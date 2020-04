Il nuovo album di Francesca Michielin “Feat – Stato di Natura” ci ha accompagnato in queste settimane. Nonostante l’interruzione della sua promozione dovuta allo situazione venutasi a creare a causa del Coronavirus, la cantante non ha voluto posticipare la sua uscita e anzi, ha continuato a presentare i suoi brani anche a distanza.

L’ultimo video, quello della traccia “Stato di Natura” -che dà parzialmente il titolo all’album e che vede la collaborazione dei Måneskin– era stato girato interamente dall’artista con il proprio cellulare nella città di Milano.

Tra i featuring contenuti nell’album troviamo anche quello con Fabri Fibra sulla canzone “Monolocale” che rappresenta anche l’ultimo singolo tratto dal disco.

“È il primo pezzo che ho scritto per questo album ed è un brano molto speciale per me. Il monolocale è una sorta di simbolo del vivere sintetico dove c’è poco spazio per vivere, appunto, ma anche per il dialogo” Francesca Michielin spiega il significato di Monolocale

Francesca ha poi spiegato come abbia voluto affrontare il punto di vista di un ex ragazzo, che ha vissuto la sua crescita artistica e conseguentemente anche quella pubblica. La popolarità aumenta, così come la distanza tra i due.

Di “Monolocale” è stato rilasciato il video ufficiale che pone luce sulla città di New York. Il video, infatti, vede scorrere immagini della città americana, intervallate da quelle dei due artisti che eseguono il brano.

“New York è semplicemente pazzesca, una città dove ogni cosa è più grande e tutto sembra possibile. Per questo video ho preparato un viaggio tra le sue strade, nella Brooklyn degli anni ’90, dove si respirava soul, rap e gospel” Francesca Michielin annuncia l’uscita del video di Monolocale

Il brano vede la collaborazione con Fabri Fibra. I due avevano già lavorato insieme in passato e il rapper ha sottolineato come sia stato colpito dalla musica e dalla scrittura della giovane: semplice ma ugualmente profonda.

E voi? Avete già avuto modo di ascoltare il nuovo album di Francesca Michielin? Fateci sapere se “Monolocale” rientra tra le vostre tracce preferite!