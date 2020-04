La famiglia di Prine ha rivelato la sua diagnosi il 29 marzo. In un messaggio pubblicato sui social media, la famiglia ha fatto sapere ai fan che Prine era stato in ospedale per diversi giorni e che la sua situazione era “critica”. Sua moglie, Fiona, ha pubblicato un aggiornamento il 2 aprile, affermando che il marito era ancora “molto malato”, eppure c’era ancora speranza.

Prine, nato in Illinois, era il cantautore per antonomasia. Iniziò la sua carriera nella scena folkloristica di Chicago negli anni ’70. I suoi primi campioni furono quelli di Kris Kristofferson, Bob Dylan e “Cowboy” Jack Clement, l’ultimo dei quali convinse Prine a trasferirsi a Nashville nel marzo del 1980. Kristofferson fu lo scopritore di Prine e lo invitò sul palco durante un suo spettacolo al Bitter End di New York nel 1971. Il giorno seguente Prine ricevette un’offerta di contratto discografico dalla Atlantic Records.

Come detto da Prine in un’intervista con Billboard nel 2019 in vista della sua inclusione nella Songwriters Hall of Fame, il suo successo iniziale e l’incontro con Kristofferson sono stati come “una storia di Cenerentola”. Prine si esibiva nel suo stato di Illinois nello stesso periodo in cui Kristofferson teneva un concerto fisso in un club di Chicago chiamato Quiet Knight.

“Il mio amico Steve Goodman, che suonava in tutti i club folk con me, stava aprendo per Kris”, ha detto Prine a Billboard. “Kris ha suonato quattro notti al Quiet Knight e ogni notte Steve Goodman ha cercato di convincere Kris a venire a vedermi dall’altra parte della città. E a Kris non poteva importare tanto in quel momento. Era un ragazzo piuttosto impegnato.”

Alla fine, Goodman convinse Kristofferson a dirigersi dall’altra parte della città, dove una domenica sera alle 2 del mattino, si presentò al concerto di Prine. Come ha spiegato Prine:

“Le sedie erano già sopra i tavoli, le cameriere stavano contando le loro mance e io stavo aspettando il mio stipendio. E Kris entrò con altre due persone. Abbiamo preso quattro sedie e sono salito sul palco proprio di fronte a lui e ho cantato circa sette canzoni. E poi mi ha offerto una birra e mi ha chiesto se potevo tornare lassù e cantare di nuovo quei sette brani e qualsiasi altra cosa che avessi scritto.”

Prine ha cantato “Sam Stone”, “Hello in There”, “Paradise”, “Donald and Lydia” e “Illegal Smile” – la maggior parte delle canzoni presenti nel suo primo disco. Quattro mesi dopo, Prine andò a New York con Goodman. Quando scesero dall’aereo e guardarono il The Village Voice, videro che Kristofferson stava suonando quella sera al Bitter End.

“Usciamo dal taxi e Kris e la sua band stanno camminando accanto per fare il loro secondo spettacolo al Bitter End, e Kris dice: “Ragazzi, salirete sul palco per tre brani ciascuno”. Tutte le persone del pubblico erano persone che lavoravano per etichette discografiche o degli A&R, e quella sera io cantai tre canzoni – “Hello in There”, “Sam Stone” e “Paradise” – e Jerry Wexler era lì e alle 10 del mattino successivo, mi chiamò per propormi un contratto”, ha detto. “È stata davvero una storia di Cenerentola. Soprattutto ora che sono nel settore per così tanto tempo, ho sentito così tante storie e anch’io ho voluto raccontare alla gente la mia storia.”

Molti artisti hanno fatto cover per le canzoni di Prine, tra cui Johnny Cash (“Sam Stone”), Bette Midler (“Hello in There”) e Bonnie Raitt (“Angel From Montgomery”), così come Zac Brown Band (“All the Best”), Miranda Lambert (“That’s the Way the World Goes Round”) e George Strait (“Just Want to Dance with You”). Prine è stato anche un co-sceneggiatore non accreditato di “You Never Even Call Me by My Name”, reso famoso da David Allan Coe.

Prine ha inserito 15 album nella classifica Billboard 200 da quando il suo omonimo disco di debutto è uscito nel febbraio 1971. I suoi due lavori più recenti, tra l’altro, hanno raggiunto importanti traguardi: For Better, Or Worse del 2016, un album di duetti con canzoni classiche country, si è posizionato tra i primi 40 nella classifica dei veterani, mentre con The Tree of Forgiveness, Prine si è assicurato il suo primo top 10 album, raggiungendo la posizione n. 5 nel 2018.

Prine è nato a Maywood, Illinois, il 10 ottobre 1946. Ha iniziato a scrivere canzoni da adolescente ed è stato arruolato nell’esercito nell’estate del 1966, dove ha continuato a scrivere canzoni mentre stazionava in Germania. La sua prima canzone è stata “Paradise”, che da allora è stata cantata da innumerevoli band.

“Mio padre e mia madre sono di una piccola città del Kentucky. Sono stato arruolato nell’esercito nell’estate del ’66 e mio padre mi ha inviato un articolo che ha ritagliato dal giornale”, ha detto Prine a Billboard. Mio padre mi aveva detto che non pensava che ciò che avevo fatto fossero canzoni “vere”. Ho ricominciato a scrivere canzoni quando ero in Germania, quindi ho scritto una canzone sulla sua città natale, che conoscevo molto bene perché avevo trascorso alcune estati lì da bambino. Sapevo che se avessi scritto una canzone su di lui, avrebbe saputo che ero un cantautore. Mi faceva cantare canzoni di Hank Williams nella nostra cucina, quindi ho provato a scrivere una canzone country con lui.”

Prine è stato onorato dalla Recording Academy col premio alla carriera nel 2020 ed è stato inserito nella Songwriters Hall of Fame nel 2019, dove lui e Raitt hanno eseguito “Angel From Montgomery”. È stato molto apprezzato nella scena musicale americana e nel 2017 è stato nominato artista dell’anno dall’American Music Association.

La vita di Prine non è stata priva di sofferenze. Nel 1998, i medici hanno rimosso un tumore canceroso dalla gola del cantante. Quando i chirurghi hanno rimosso il tumore, hanno tagliato parte del collo di Prine. All’inizio del 2020, Prine è stato costretto a cancellare la sua esibizione al Bluesfest in Australia a seguito di un infortunio all’anca.

L’ultima esibizione del cantautore è stata al The Tree of Forgiveness nel 2018.

Prine lascia sua moglie, Fiona Whelan Prine, e tre figli, Jack, Tommy e Jody. Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze.