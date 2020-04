Un nuovo horror è in arrivo dalla Cina, si tratta di Killer Bee Invasion, un titolo che lascia poco all’immaginazione. Il film cinese, diretto a quattro mani dai registi Liu Song e Xu Liang, presenta oggi il suo trailer ufficiale. Un video di durata inferiore al minuto, ma di grande impatto, con sciami di api assassine che fanno salire l’ansia (e il prurito) a livelli altissimi.

Un horror – thriller adatto a tutti gli appassionati di film con insetti assassini, in preda a comportamenti aggressivi e, in questo caso particolare, assolutamente mortali.

Nel trailer, che abbiamo postato in alto, ci viene mostrato un incidente di laboratorio che porta alla liberazione di un grandissimo numero di api assassine, che si liberano così nel cielo come una nube tossica e, a quanto pare, non sarà facile fermarle.

La trama di Killer Bee Invasion

La sinossi ufficiale del film Killer Bee Invasion racconta a grandi linee quella che sarà la storia mostrata nel film:

Un gruppo di ricercatori conduce un esperimento sull’isola della morte. Durante il processo, decine di migliaia di api assassine si precipitano fuori dal laboratorio e attaccano scienziati e personale in preda al panico. Dopo l’incidente, Qin Tian, ​​il capo della squadra di sicurezza di pattuglia, porta rapidamente la squadra di soccorso nel laboratorio per il salvataggio. Nel frattempo però, le api assassine iniziano a riprodursi selvaggiamente e l’intera isola diventa un vero e proprio mare di api; questa “crisi biochimica” si diffonde rapidamente nelle regioni circostanti…

Non so voi, ma io ho davvero paura delle api, e questo film potrebbe essere davvero una prova impossibile per me. In ogni caso sembra molto interessante, e il trailer è coinvolgente al punto giusto.

Tu cosa ne pensi? Facci sapere se Killer Bee Invasion ti incuriosisce, o ti inquieta, lasciando un commento alla fine dell’articolo.