Una versione intima e toccante quella di Redemption Song cantata da Mahmood, una cover del celebre cantautore giamaicano Bob Marley che oggi viene regalata a sorpresa a tutti i fan grazie all’iniziativa Island Presents.

L’iniziativa, che ha preso il via con la versione acustica di Non Avere Paura di Tommaso Paradiso, raccoglierà cover e canzoni di diversi artisti italiani, che dedicano il loro contributo all’Italia vessata dal’epidemia di Coronavirus, e a tutti i fan costretti a casa dalla quarantena.

Redemption Song di Mahmood, una cover sublime con un grande significato

La scelta di Mahmood di Redemption Song è una scelta molto particolare. Come ha raccontato lo stesso cantante, il brano è uno dei suoi preferiti di Bob Marley, e il suo tributo è quello di cantarne una versione più intima e toccante, con la voce accompagnata dal solo e semplice suono del pianoforte, invece della chitarra presente invece nella versione originale

La storia di Redemption Song, scritta nel 1979, è una storia particolarmente importante. La canzone fu scritta in un periodo molto particolare della vita di Bob Marley, ossia quando al cantautore giamaicano fu diagnosticato un cancro che non molto tempo dopo lo avrebbe condotto alla morte.

Il significato più profondo di Redemption Song è infatti molto personale e religioso, ma punta anche a parlare delle catene mentali che ognuno di noi si crea nella mente, restando schiavo invece di un fluire libero nel pensiero. Una canzone bella e indimenticabile, nella sua versione originale, e meravigliosamente trasformata nella sua versione cover di Mahmood.

Redemption Song, nella storia della musica, è stata cantata da numerosi artisti come Bono Vox, Alicia Keys, Stevie Wonder, Beyoncé, Elisa e tanti altri. Mahmood non è da meno e ci regala una cover molto bella.

E tu cosa ne pensi? Facci sapere se la cover di Redemption Song cantata da Mahmood ti piace oppure no, dopo aver letto il testo e la traduzione della canzone qui in basso.

Il testo di Redemption Song

Old pirates, yes, they rob I;

Sold I to the merchant ships,

Minutes after they took I

From the bottomless pit.

But my hand was made strong

By the ‘and of the Almighty.

We forward in this generation

Triumphantly.

Won’t you help to sing

These songs of freedom?

‘Cause all I ever have:

Redemption songs;

Redemption songs.

Emancipate yourselves from mental slavery;

None but ourselves can free our minds.

Have no fear for atomic energy,

‘Cause none of them can stop the time.

How long shall they kill our prophets,

While we stand aside and look? Ooh!

Some say it’s just a part of it:

We’ve got to fulfil the book.

Won’t you help to sing

These songs of freedom? –

‘Cause all I ever have:

Redemption songs;

Redemption songs;

Redemption songs.

Emancipate yourselves from mental slavery;

None but ourselves can free our mind.

Wo! Have no fear for atomic energy,

‘Cause none of them-a can-a stop-a the time.

How long shall they kill our prophets,

While we stand aside and look?

Yes, some say it’s just a part of it:

We’ve got to fulfil de book.

Won’t you help to sing

These songs of freedom? –

‘Cause all I ever had:

Redemption songs –

All I ever had:

Redemption songs:

These songs of freedom,

Songs of freedom.

Traduzione

Vecchi pirati, si, mi hanno catturato

Mi hanno venduto alle navi di mercanti

Qualche minuto dopo avermi tolto

Dall’inferno senza fondo

Ma la mia mano venne resa più forte

Dalla mano dell’Onnipotente

Progrediamo in questa generazione

In modo trionfante

Non mi aiuterai a cantare

Questi canti di libertà?

Perchè tutto quel che ho sempre avuto

Sono i canti di redenzione,

canti di redenzione

Emancipatevi dalla schiavitù mentale

Solo noi stessi possiamo liberare la nostra testa

Non aver paura dell’energia atomica

Perchè nessuno di loro può fermare il tempo

Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri profeti,

Mentre stiamo da parte e guardiamo?

Alcuni dicono che è solo una parte di questo:

Dobbiamo adempiere al libro

Non mi aiuterai a cantare

Questi canti di libertà?

Perchè tutto quel che ho sempre avuto

Sono i canti di redenzione,

canti di redenzione

canti di redenzione

Emancipatevi dalla schiavitù della mente

Solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente

Non aver paura dell’energia atomica

Perchè nessuno di loro può fermare il tempo

Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri profeti,

Mentre stiamo da parte a guardare?

Si, alcuni dicono che è solo una parte di ciò:

Dobbiamo adempiere al libro

Non mi aiuterai a cantare

Questi canti di libertà?

Perchè tutto quel che ho sempre avuto:

Canti di redenzione,

Tutto quel che ho sempre avuto

Sono i canti di redenzione

Questi canti di libertà,

Canti di libertà