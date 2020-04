Sulla scia della notizia di questa settimana che “La morte corre sul fiume” di Charles Laughton sarà rifatto da Universal Pictures, un altro caposaldo del genere horror sta per essere rivisitato in chiave moderna: il film del 2001 di Alejandro Amenabar “The Others“.

Deadline riporta che lo studio di produzione con sede a Los Angeles “Sentient Entertainment” ha acquisito i diritti per rifare la storia horror, che nel film originale vanta l’interpretazione di Nicole Kidman e incassò oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. “The Others” è uno dei film horror più amati del 21° secolo e ha ottenuto la nomination per Kidman come migliore attrice ai Golden Globe e ai BAFTA Awards. La svolta del terzo atto resta una delle rivelazioni più scioccanti del genere horror.

The Others di Amenabar è ambientato nel 1945. La storia ruota attorno a pochi personaggi e Nicole è la madre di due bambini che sono allergici alla luce e trascorrono al buio le loro giornate. La madre deve proteggere i suoi figli dopo che tre estranei sono arrivati a casa e hanno iniziato a svelare i segreti sconosciuti della famiglia. Il remake di Sentient sarà una rivisitazione moderna dell’originale. Secondo Deadline, il remake “sta già attirando un notevole interesse da parte dei sostenitori dello studio.”

Uno dei produttori del remake è Renee Tab, che ha dichiarato:

“Sono onorata di lavorare sul mio film horror preferito: “The Others”, e di portare questo remake sul grande schermo per un nuovo pubblico. È quasi inquietante scoprire quanto siano attuali i temi trattati: autoisolamento, paranoia e paura, e naturalmente l’intenso desiderio di proteggere i nostri bambini e noi stessi dai pericoli. Non vediamo l’ora di svelare le caratteristiche del personaggio principale Grace, il cui dolore e demoni attirano gli spettatori in un viaggio veramente compassionevole.”

Tab produrrà il remake di The Others insieme al suo partner Christopher Tuffin, oltre a Lucas Akoskin di Aliwen Entertainment. Tab in passato ha lavorato a “Maps to the Stars” e al thriller con Jennifer Garner “Peppermint”. I produttori esecutivi del progetto sono: Guido Rud di FilmSharks e Michael e Jeeny Miller di Miller Way.

E tu che ne pensi di questo remake? Scrivi la tua opinione nei commenti.