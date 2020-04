Per tutti gli amanti del cinema, e in particolare delle nuove uscite, arriva Sky Primafila Premiere, un servizio di Sky che permette di poter noleggiare i film che purtroppo non possono uscire in sala e che quindi usciranno direttamente in catalogo tramite piattaforme streaming.

Dopo i decreti che, da più di un mese, ci tengono bloccati in casa a causa della pandemia di Coronavirus, e la conseguente chiusura dei luoghi di aggregazione, compresi i cinema, molte piattaforme hanno preso iniziativa per far spazio alle uscite cinematografiche. Anche Sky si prepara a fronteggiare la crisi con una sezione dedicata proprio alle nuove uscite che si chiamerà Sky Primafila Premiere.

Quali sono i film che puoi vedere? Ecco il catalogo Sky Primafila Premiere

Uno dei primi film che sarà disponibile per il noleggio su Sky Primafila Premiere è Trolls World Tour, che arriverà sulla piattaforma a partire dal 10 aprile. Il film d’animazione, atteso dai più piccoli ma non solo, ci porterà di nuovo in compagnia di Poppy e Branch che scopriranno di non essere gli unici trolls, ma che esistono altre tribù, ognuna rappresentata da un genere musicale diverso. Tanto colore e musica, quindi, per questa fantastica nuova avventura.

Per il giorno di Pasqua, il 12 aprile, sarà disponibile per il noleggio anche Un figlio di nome Erasmus, la commedia di Alberto Ferrari che racconta di un gruppo di quattro amici che tornano in Portogallo per il funerale di una vecchia amica conosciuta ai tempi, ormai lontani, dell’Erasmus. La donna ha lasciato loro un’eredità molto particolare, un figlio concepito con uno di loro, ma non si sa chi…

Sky fa poi sapere che man mano verranno aggiunti nuovi titoli, e al momento il catalogo di Sky Primafila Premiere offre già due film: Emma, l’adattamento del celebre romanzo di Jane Austin, e L’uomo invisibile, la storia di una donna che scappa da un matrimonio difficile fino a quando non viene a sapere della morte del marito che la riporta sui suoi passi. Qualcosa non quadra però. e la donna inizia a capire che la morte dell’uomo probabilmente non è mai avvenuta.

Il servizio Primafila Premiere è disponibile per tutti gli abbonati Sky. Se non sei ancora uno di questi, forse è il caso di farci un pensierino… non credi?