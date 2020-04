Italia 1 continua col fantasy: dopo Harry Potter, arriva la saga di Twilight

Quale miglior modo di passare la serata in questo periodo di forzata quarantena se non con un bel film? in un momento in cui molte delle classiche trasmissioni che riempiono i palinsesti si sono dovute fermare, così come tutti noi, Italia 1 ha deciso di puntare sulle saghe cinematografiche e soprattutto sui più giovani.

Dopo aver allietato le serate con la messa in onda di tutti i capitoli della saga di Harry Potter. ecco che su Italia 1 arriva Twilight, la famosa saga con protagonisti i famosi vampiri, e insieme, una delle storie d’amore per adolescenti più amata degli ultimi anni.

Quando andrà in onda Twilight su Italia 1?

La data da appuntare sul calendario è quella del 10 aprile, quando andrà in onda su Italia 1 il primo capitolo di Twilight. Poi, ogni venerdì ci sarà un nuovo appuntamento, e potremo così vedere, in quest’ordine:

Twilight

The Twilight Saga: New Moon

The Twilight Saga: Eclipse

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2

L’ultimo appuntamento sarebbe quindi quello del 8 maggio, per un mese di intrattenimento a tema fantasy e vampiresco. Per chi è già amante della saga e la conosce bene, sarà un piacevole ripasso; per chi ha sempre rimandato la visione, sarà una piacevole occasione per il recupero. Ma andiamo a vedere quindi più nel dettaglio la trama del film.

La trama di Twilight

Tratta dall’omonimo libro di Stephanie Meyer. la trama di Twilight ha come protagonista l’adolescente Bella Swan, diciassettenne schiva e solitaria che tenta di passare inosservata nella nuova scuola in cui si è trasferita da poco. Tutti sembrano però elettrizzati dal suo arrivo e tentano di avvicinarla, a parte i fratelli Cullen, che in quanto a riservatezza sembrano superare la stessa Bella.

Ad ogni modo però Bella riesce a fare breccia nel cuore di Edwuard Cullen scoprendo a poco a poco che lui e la sua famiglia sono dei vampiri che però non si nutrono degli esseri umani, ma preferiscono cibarsi con gli animali del bosco. L’amore sboccia florido tra i due giovani, fino a quando il loro sogno viene turbato dall’arrivo dei nomadi Laurent che metteranno in pericolo la vita di Bella e la sua storia d’amore…

Qui sotto vi lasciamo anche il teaser trailer del primo film, fateci sapere cosa ne pensate e se seguirete la saga in tv!