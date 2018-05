Nicki Minaj: il nuovo album è “Queen” e uscirà a giugno

Nicki Minaj l’ha annunciato la scorsa notte sul tappeto rosso del MET Gala: il suo tanto atteso quarto album in studio si chiamerà “Queen” e la sua data di uscita è il 15 giugno.

Il mese scorso Onika ha dichiarato, parlando con il conduttore radiofonico Zane Lowe, che i fan sarebbero stati contenti del titolo del prossimo album: “I fan adoreranno il titolo dell’album, che si adatta a tutto ciò che sono adesso, dove sono nella mia vita”.

Quindi pare proprio che la bella Nicki Minaj si senta una vera Regina, in questo periodo della sua vita e della sua carriera, e non lo si può negare!

Ecco qui sotto il video dell’annuncio del titolo e dell’uscita di “Queen”.

So Nicki just said that her album is called QUEEN and will be out on June 15 and NICKI MINAJ is the BEST DRESSED. #MetGala2018 #met #NickixMetGala @NICKIMINAJ pic.twitter.com/l8EKfcwImm

— JOHNSON (@john_son_feels) 8 maggio 2018