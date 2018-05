X Factor 2018: Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) smentisce le voci

Continua la telenovela dei sui giduci della nuova edizione di X Factor, in partenza dopo l’estate, ma con le registrazioni verso l’inizio nel giro di qualche settimana.

Riassunto delle puntate precedenti. Confermati il conduttore Alessandro Cattelan, i giudici Fedez e Mara Maionchi. Levante è dimissionaria, come da suo annuncio; Manuel Agnelli non ha preso posizione ma a Rockol risulta che vorrebbe uscire dal talent. Il direttore artistico Tommassini è alla corte di Maria De Filippi ad amici e il possibile sostituto sarebbe Simone Ferrari, Head of Creative Department della Balich Worldwide Shows (ha curato le cerimone delle olimpiadi Torino 2006, Sochi 2014 e Rio 2016.

Tra i nomi che sono circolati negli ultimi giorni, c’è quello di Lodo Guenzi, de Lo Stato Sociale, e fresco di debutto come conduttore televisivo al concerto del 1° Maggio.

Oggi la band ha tenuto una conferenza stampa, e il cantante ha smentito categoricamente:

Non mi hanno contattato, da X Factor. E all’interno del gruppo abbiamo cinque idee diverse sui talent

Tra gli altri nomi possibili, quelli di Asia Argento e il ritorno di Mika, secondo le indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi da TvZoom. In passato si era parlato di Omar Pedrini, Neffa e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e del rifiuto di Coez e di Ermal Meta.