La cantante pop britannica Adele ha scherzato sul fatto che il suo prossimo album sarà un disco “drum n bass”.

Dopo sette anni, Adele e suo marito Simon Konecki si sono lasciati il mese scorso. Anche se la rottura ha avuto un effetto negativo sulla vita della popstar, sembra che la cantante stia sfruttando questo momento da single per creare tante canzoni che faranno parte del suo 4° album in studio.

Domenica scorsa, data del 31° compleanno di Adele, la cantante ha postato su Instagram un post con la seguente didascalia:

“Il mo ultimo anno è stato difficile ma sto facendo del mio meglio per aggrapparmi a qualsiasi risorsa.” La cantante di “Hello” ha aggiunto: “Il mio 31° sarà un grande anno e ho intenzione di dedicarlo alle mie passioni. Per la prima volta in un decennio penserò più a me stessa”.

Ha poi scherzato dicendo che il suo prossimo album sarà un disco drum n bass.

Adele, come molti musicisti di oggi, ha incoraggiato i suoi fan a dedicare più tempo a se stessi:

“Sii amorevole con te stesso, vai piano, metti giù il telefono e ridi ad alta voce ad ogni occasione. Impara VERAMENTE ad amare te stesso perché questo è ciò che conta.”

Adele è stata avvistata qualche settimana fa in uno studio di registrazione di New York City e in molti hanno iniziato a pensare che la cantante abbia iniziato a registrare il suo 4° album in studio, seguito di 25, uscito nel 2015.

Noi lo speriamo vivamente!

Leggi il post completo di Adele su Instagram cliccando qui.