Mentre alcuni pensano che il famosissimo blockbuster Marvel Studios Avengers: Endgame supererà addirittura Avatar come il film di maggior incasso nella storia del cinema (probabilmente lo farà, ma non è detto), altri si chiedono: Endgame potrà guadagnare una nomination ai prossimi Oscar come miglior film? Si lo so, è ancora presto per parlare di Oscar. Solitamente i primi nomi escono fuori nel mese di Agosto ma se mi chiedete una risposta io vi dico si, Avengers: Endgame probabilmente otterrà una nomination come Miglior Film.

Perché la penso in questo modo? Dato che lavoro nel settore web marketing, ho bisogno di confrontare alcuni dati.

Ciò che Marvel Studios ha realizzato è semplicemente senza precedenti nel mondo del cinema. Innanzitutto, considera il successo dei loro film dal punto di vista economico. Hanno messo in saccoccia 20,8 miliardi di dollari con 22 film, per una media di 972 milioni di dollari a film in un decennio circa. Probabilmente i maggiori competitor di Marvel Studios staranno rosicando per questi dati… non trovate?

Ma il solo consenso degli utenti spesso non basta per vincere un Oscar, ecco perché ho deciso di raccogliere il punteggio dei film Marvel espresso dal canale Rotten Tomatoes.

Iron Man: 95%; The Incredible Hulk: 67%; Iron Man 2: 73%; Thor: 77%; Captain America: The First Avenger: 80%; The Avengers: 92%; Iron Man 3: 79%; Thor: The Dark World: 66%; Capitan America: The Winter Soldier: 89%; Guardiani della Galassia: 91%; The Avengers: Age of Ultron: 75%; Ant-Man: 82%; Captain America: Civil War : 90%; Doctor Strange: 89%; Guardiani della Galassia Vol. 2 : 82%; Spider-Man: Homecoming: 92%; Thor: Ragnarok: 93%; Black Panther: 97%; The Avengers: Infinity War: 84%; Ant-Man and the Wasp: 85%; Capitan Marvel: 79%; The Avengers: Endgame: 95%.

Otto film hanno guadagnato l’ottimo punteggio di 90% o più su Rotten Tomatoes, solo cinque hanno preso meno dell’80% e nessuno ha ricevuto un voto inferiore al 66%. Quindi, ogni film del MCU ha ottenuto almeno 2/3 recensioni positive da parte della critica. La media ottenuta dai film Marvel è 76,8%. Mica male, vero?

Ancora una volta, nessun altro studio cinematografico può vantare risultati di questo tipo. Sinceramente non ho mai visto nulla di simile nella storia del cinema. Nemmeno Star Wars è riuscito a fare così bene in termini di botteghino.

Avengers: Endgame rappresenta il culmine di ambizione e visione cinematografica. Porta avanti tanti archi narrativi individuali all’interno di un’ampia narrativa onnicomprensiva che lega più di un decennio di intrattenimento. Unisce le persone di tutto il mondo in un’esperienza emotiva che trascende i limiti tipici della narrazione cinematografica. Alla fine stiamo parlando di 22 film splendidamente collegati l’uno con l’altro.

L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha premiato il film Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re con il premio miglior film. Perché non dovrebbe premiare Avengers: Endgame allo stesso modo?

In passato, i film dei supereroi erano stati esclusi dalle nomination ai Best Picture ma l’anno scorso, Black Panther ha rotto questa barriera ottenendo una nomination come miglior film. Ora che il genere ha oltrepassato questo ostacolo, la possibilità di ottenere una nomination per Avengers: Endgame è piuttosto alta.

Ecco perché credo che Avengers: Endgame sia attualmente uno dei migliori candidati per una nomination.