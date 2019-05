Sono stati annunciati dalla casa di produzione cinematografica tutte le uscite dei progetti animati e live-action fino al 2023

La Disney ha annunciato tutti i progetti in arrivo nelle sale dai prossimi mesi fino al 2023, la lunga lista comprende anche i progetti ancora in fase di ideazione e di sviluppo, e ovviamente anche film della Pixar, e tanti live-action dei classici d’animazione.

La Disney-Pixar ha programmato la distribuzione di alcuni film già annunciati in passato, come Cruella e l’attesissimo adattamento cinematografico di Bob’s Burger prodotto da Fox.

Quest’anno ci regalerà parecchie soprese, infatti al cinema arriveranno: Aladdin in versione live-action il prossimo 22 maggio, Toy Story 4 il 21 giugno, Il Re Leone (in versione live-action) il 19 luglio, Maleficent: Mistress of Evil il 18 ottobre e Frozen II- Il segreto di Arendelle il 22 dicembre.

Mentre, nel 2020 vedremo l’attesissimo live-action di Mulan che uscirà il 27 marzo, seguito dal film di Bob’s Burger che debutterà il 17 luglio, inoltre alla fine del 2020 (il 23 dicembre) è prevista l’uscita di Cruella il lungometraggio in versione live-action della storia ispirata a La carica dei 101.

Nel 2021 arriveranno altri due progetti in live-action, il 12 marzo e il 28 maggio, seguito da un film animato Pixar il 18 giugno, altri due lungometraggi in live-action il 20 luglio e l’8 ottobre e infine un film animato che uscirà nelle sale il 24 novembre.

Nel 2022 la Pixar ha programmato due film nelle date del 18 marzo e del 17 giugno. La Disney, invece, produrrà dei lungometraggi live-action che usciranno rispettivamente il 27 maggio, l’8 luglio, il 7 ottobre e il 4 novembre, mentre l’unico film animato arriverà il 23 novembre.

L’annuncio della programmazione si conclude per ora con un’uscita del 17 febbraio 2023 con un ulteriore film in live-action.

Si può dedurre che questi saranno degli anni molto proliferi per la Disney-Pixar, e che i protagonisti futuri delle nostre sale saranno di sicuro i film d’animazione in live-action, che stanno già spopolando tra i fan, infatti, sono tutti in fibrillazione per la prossima uscita, ovvero, l’adattamento del grande classico Disney “Aladdin” che sarà nelle nostre sale il prossimo 22 maggio.