Possiamo finalmente ascoltare la tanto e attesa collaborazione tra Justin Bieber e Ariana Grande “Stuck With You“. I due artisti hanno deciso di unire le loro voci per prendere parte a un progetto più ampio, per aiutare a fare la differenza: tutti i proventi artistici del singolo saranno infatti devoluti in beneficienza.

Il brano è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e la sua uscita è stata accompagnata dal video ufficiale, per il quale Justin e Ariana hanno chiesto l’aiuto del pubblico, invitandolo a partecipare mandando una registrazione di come stessero passando la quarantena e con chi. In numerosi hanno preso parte al progetto, comparendo nel video insieme ai propri animali domestici, amici, parenti, fidanzati o anche da soli, mentre ballano sulle note di “Stuck With You”.

Se Justin ha voluto condividere alcune tenere immagini insieme alla moglie Hailey Baldwin, Ariana ha invece preferito coccolare il suo cane per la durata della canzone, sorprendendo pero’ il pubblico sul finale annunciando la sua nuova relazione insieme a Dalton Gomez.

Nel video pero’ non sono sfuggiti all’occhio del pubblico numerose celebrità che hanno voluto partecipare insieme ai propri cari. Ecco quindi comparire Michael Bublè insieme alla moglie, Demi Lovato e il nuovo compagno Max Ehrich, Jaden Smith, le sorelle Kylie e Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk, Mila Kunis e Ashton Kutcher e molti altri.

Il singolo ha voluto fare riferimento al periodo di lockdown vissuto negli ultimi mesi, cercando di trovarne un lato positivo. In questo caso si parla di una relazione tra due persone che potrebbero in realtà giovane del tempo passato “rinchiusi” insieme cercando di fortificare il proprio rapporto.

“Non dobbiamo essere da nessun’altra parte

Ti conoscerò meglio

Quasi spero di rimanere qui per sempre

Non c’è nessuno in queste strade

Se mi dicessi che il mondo sta finendo

Non c’è nessun altro modo in cui vorrei spendere il mio tempo”

Non solo le loro voci si incastrano perfettamente ma sono certa che l’unione di due degli artisti più in voga nel mondo pop permetterà di raccogliere un’ingente somma di denaro, che sarà interamente devoluta alla “First Responders Children’s Foundation”.

Fateci sapere come sempre cosa ne pensate del brano e del suo video lasciando il vostro parere nei commenti!

Traduzione del testo di Stuck With U di Ariana Grande e Justin Bieber

[Verso 1]

Non sono solita restare nei dintorni

Un colpo e sei fuori, tesoro

Non mi importa se sembro pazza

Ma tu non mi deludi mai

Ecco perchè quando il sole è alto, io resto

Ancora nel tuo letto, a dire

[Pre-Ritornello]

Ho tutto questo tempo nelle mani

Tanto vale cancellare i nostri piani

Potrei restare qui per una vita intera

[Ritornello]

Quindi, chiudi la porta e butta via la chiave

Non posso più oppormi a questo, siamo io e te

E non c’è niente, niente, che posso fare

Sono bloccata con te, sono bloccata con te, sono bloccata con te

Quindi vai avanti e portami alla pazzia

Tesoro, straparla, continuerei a non cambiare

Sono bloccata con te, sono bloccata con te, sono bloccata con te

Sono bloccata con te, sono bloccata con te, sono bloccata con te, tesoro

[Verso 2]

Non dobbiamo essere da nessun’altra parte

Ti conoscerò meglio

Quasi spero di rimanere qui per sempre

Non c’è nessuno in queste strade

Se mi dicessi che il mondo sta finendo

Non c’è nessun altro modo in cui vorrei spendere il mio tempo

[Pre-Ritornello]

Ho tutto questo tempo nelle mani

Tanto vale cancellare i nostri piani

Potrei restare qui per una vita intera

[Ritornello]

Quindi, chiudi la porta e butta via la chiave

Non posso più oppormi a questo, siamo io e te

E non c’è niente, niente, che posso fare

Sono bloccata con te, sono bloccata con te, sono bloccata con te

Quindi vai avanti e portami alla pazzia

Tesoro, straparla, continuerei a non cambiare

Sono bloccata con te, sono bloccata con te, sono bloccata con te

Sono bloccata con te, sono bloccata con te, sono bloccata con te, tesoro

[Bridge]

Tesoro, vieni a occupare tutto il mio tempo

Vai avanti, farmi perdere la testa

Abbiamo tutto quello che ci serve qui stasera

[Ritornello]

Quindi, chiudi la porta e butta via la chiave

Non posso più oppormi a questo, siamo io e te

E non c’è niente, niente, che posso fare

Sono bloccata con te, sono bloccata con te, sono bloccata con te

Quindi vai avanti e portami alla pazzia

Tesoro, straparla, continuerei a non cambiare

Tutto questo amarti, odiarti, volerti

Sono bloccata con te, bloccata con te, sono bloccata con

Te

Testo di Stuck With U di Ariana Grande e Justin Bieber

[Verse 1]

I’m not one to stick around

One strike and you’re out, baby

Don’t care if I sound crazy

But you never let me down, no, no

That’s why when the sun’s up, I’m stayin’

Still layin’ in your bed, sayin’

[Pre-Chorus]

Got all this time on my hands

Might as well cancel our plans, yeah

I could stay here for a lifetime

[Chorus]

So, lock the door and throw out the key

Can’t fight this no more, it’s just you and me

And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

So, go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth, I still wouldn’t change

Being stuck with you, stuck with you, stuck with you

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby

[Verse 2]

There’s nowhere we need to be, no, no, no

I’ma get to know you better

Kinda hope we’re here forever

There’s nobody on these streets

If you told me that the world’s endin’

Ain’t no other way that I can spend it

[Pre-Chorus]

Got all this time in my hands

Might as well cancel our plans

I could stay here forever

[Chorus]

So, lock the door and throw out the key

Can’t fight this no more, It’s just you and me

And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

So, go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth, I still wouldn’t change

Being stuck with you, stuck with you, stuck with you

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

[Bridge]

Baby, come take all my time

Go on, make me lose my mind

We got all that we need here tonight

[Chorus]

I lock the door and throw out the key

Can’t fight this no more, it’s just you and me

And there’s nothin’ I, nothin’ I’d rather do

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

So, go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth, I still wouldn’t change

All this lovin’ you, hatin’ you, wantin’ you

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with

Yo