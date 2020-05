È in arrivo una sorpresa per i fan di Billie Eilish e soprattutto della musica. No, non si tratta di un nuovo singolo o di un nuovo progetto discografico, per quelli si dovrà attendere ancora un po’. È tuttavia in arrivo un show radiofonico condotto dalla giovane Billie, accompagnata da un membro della sua famiglia.

No, non si tratta del fratello Finneas con il quale ha sempre lavorato a stretto contatto e con il quale ha dato vita all’album di debutto “When We Fall Asleep Where Do We Go?”, vincitore di ben due Grammy. A fare da spalla a Billie sarà suo padre, Patrick O’Connell, e il programma radiofonico verrà trasmesso e sarà disponibile anche in replica su Apple Music. Ma di cosa si tratta esattamente?

“Io e mio padre negli anni abbiamo sempre condiviso musica, lui mi ha mostrato alcune delle canzoni che più amo al mondo e io ho fatto lo stesso, consigliandogli brani che lui ora adora”

Il programma “me & dad radio”, che sarà possibile ascoltare su Apple Music, si baserà su una serie di playlist che i due condivideranno con il pubblico. Due generazioni a confronto che troveranno il loro punto di incontro nell’amore per la musica, presentando una varietà di generi, commentando le loro scelte e le storie che potrebbero accompagnare alcuni di quei brani.

Questa volta Finneas non farà parte del progetto, ma a proposito del fratello la giovane ha dichiarato come i due stiano approfittando della quarantena per lavorare su nuova musica.

“Siamo stati in studio, ovvero il seminterrato di Finneas, e abbiamo scritto una canzone intera in un solo giorno. Dall’inizio alla fine, cosa rara per noi. E la amo, è esattamente quello che avevo bisogno di dire in quel preciso momento”

Quando avremo modo di ascoltarla? Non è dato saperlo, ma per il momento il pubblico dovrà accontentarsi di sapere che la coppia di fratelli è tornata al lavoro.

Nel frattempo sarà possibile ascoltare Billie Eilish su Apple Music stasera, 8 Maggio, alle ore 21 su Apple Music. Il programma rimarrà registrato online per chi se lo perdesse e volesse ascoltarlo in un secondo momento.