L’attore 39enne ha detto che gli piacerebbe essere padre in futuro, e ha parlato di cosa pensa del ruolo di genitore, confrontando i suoi pensieri attuali con quelli mostrati nella sua nuova commedia teatrale, “Sunday in the Park with George“.

Alla domanda se un giorno avrebbe voluto diventare padre, ha detto: “Sì, certo che lo vorrei. Mi piacerebbe molto. Dare la vita è una cosa vera. I bambini sono arte.”

Jake – che parla raramente della sua vita privata – ha anche ammesso di essere cambiato negli ultimi anni e ha concentrato la sua energia nelle sue relazioni, in particolare con la sua fidanzata Jeanne Cadieu, con cui sta insieme da dicembre.

Ha aggiunto:

”Mi sono concentrato sulla mia famiglia, sui miei amici e sull’amore. Sono un po’ meno interessato al lavoro, direi, e più interessato a quell’aspetto!

La star di ‘Brokeback Mountain’ ha ”trascurato” la sua vita personale in passato a favore della carriera, ma ora dice che le sue priorità sono cambiate. Ha spiegato:

“Questa è stata una lotta. Ma ora sono interessato alla mia vita, anche più del mio lavoro. Ho raggiunto un punto della mia carriera in cui ho fame in un modo diverso. Ho visto tutte le cose della mia vita che ho trascurato a causa dei miei impegni lavorativi e ora voglio rimediare.”

E per quanto riguarda il prossimo futuro, Jake ha detto che gli piacerebbe recitare ancora in teatro.

Parlando con la rivista British Vogue, l’attore di “Donnie Darko” ha dichiarato: “Adoro recitare nei film e ho avuto molta fortuna da questo punto di vista, ma mi sento davvero bene con me stesso quando recito e canto allo stesso tempo.”

Quindi ragazze, la buona notizia è che Jake vorrebbe avere figli, la brutta è che attualmente è fidanzato… ma nella vita non si sa mai.