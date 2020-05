In effetti, secondo Murphy, è stato anche merito di quella scena se la star di Mamma ho perso l’aero Macaulay Culkin ha deciso di partecipare alle riprese di American Horror Story.

“Ho sempre amato il lavoro di Macaulay Culkin. Ho amato tutto ciò che ha fatto, amo le sue scene in Mamma ho perso l’aereo, ma anche le parti più recenti che ha recitato mi sono piaciute. E non ha lavorato per diversi anni.”

Ryan Murphy ha aggiunto:

“Avevo questa scena molto folle da girare. E ho voluto parlargli al telefono per spiegargli come sarebbe stata e lui ha detto subito OK.”

“Gli ho raccontato un po’ il personaggio e gli ho detto che avrebbe dovuto girare una scena di sesso pazzo con Kathy Bates (71 anni) fra le varie cose. Lì mi ha bloccato e ha detto: ‘Sembra il ruolo che ho sempre sognato'”.

Ovviamente, come il resto dell’industria televisiva e cinematografica, anche Murphy e il cast di American Horror Story sono in pausa per via del coronavirus – anche se Murphy ha ammesso che è pronto ad andare avanti a tutta velocità con i nuovi episodi della serie.

“Stiamo aspettando la fine della pandemia perché le sceneggiature sono state scritte e non vedo l’ora di vedere Culkin recitare quella parte.”

“Mi piacerebbe fare altre cose con lui se vorrà collaborare anche in futuro, perché penso che sia affascinante e interessante, e penso che abbia un’anima.”

“Sono attratto dalla sua tranquillità ma anche dal suo lato oscuro.”

Quindi la scena di sesso tra Culkin e Bates è pronta per essere girata.

il teaser trailer di American Horror Story 10.

Ma Murphy ha parlato anche del futuro di American Horror Story.

“Non so cosa farò dopo con quella serie tv. Non so se creerò un’altra stagione o aspetterò il prossimo anno.”

Beh, diciamo che la stagione 10 di American Horror Story si preannuncia molto interessante.

Clicca qui per acquistare il cofanetto della serie su Amazon.