Lorenzo Fragola ft Gazzelle “SuperMartina”: significato e testo della canzone

Lorenzo Fragola torna con un nuovo singolo “SuperMartina” estratto da “Bengala”. Leggi qui il significato e il testo

“SuperMartina” è il nuovo singolo estratto dall’album “Bengala” di Lorenzo Fragola ed è una canzone davvero molto carina, allegra e dolce allo stesso tempo. La canzone è in rotazione radiofonica da oggi 8 giugno 2018, e abbiamo la sensazione che la sentiremo molto spesso durante l’estate.

Il segreto, alla base di tutti i tormentoni, è di sicuro il motivetto che rimane impresso nella mente anche diversi minuti dopo l’ascolto. Lorenzo Fragola si riconferma così come un artista che ha compiuto una grande maturazione artistica e musicale e qui, la collaborazione con Gazzelle è davvero ben riuscita.

Supermartina è nata in una jam improvvisata- ha raccontato Lorenzo Fragola -Ho conosciuto Gazzelle tramite Federico Nardelli, produttore del brano, ci siamo trovati fin da subito in sintonia e abbiamo scritto questo pezzo in un solo pomeriggio

Il significato di “SuperMartina”

La canzone parla di un fugace amore estivo nato dalla leggerezza e dall’ebrezza del momento di una serata. Tutto è bello, salvo poi risvegliarsi il mattino seguente con gli occhi aperti su di una bellissima illusione. Una canzone molto carina dal senso leggero e divertente.

SuperMartina – Testo

Non m’importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò

No, mandami una foto

Eri super carina

Eri super latina

Eri superlativa

Ma ora è supermattina

E sto peggio di prima

Tu sei ancora carina, con gli occhi struccati

Mi guardi e mi dici: “Piacere Martina”

Fuori fa un caldo bestiale

Non ho voglia di fare nient’altro

Che uscire ed andare a mangiare

Tu non restarci male

Se non sono speciale

Ma ho soltanto il bisogno di stare da solo a guardare un po’ il male

E tu

Non m’importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò

No, mandami una foto

Mandami una foto

Eri più bella di me

Avevi più anni di me

Sapevi già tutto da quando ti ho visto

T’ho chiesto: “Com’è?”

E non sono il primo

Ma ancora ci rido

Io ti ho dato tutto

Tu mi hai dato un morso, sapeva di vino

Eri più bella di me

Avevi più anni di me

Sapevi già tutto da quando ti ho visto

T’ho chiesto: “Com’è?”

E non sono il primo

Ma ancora ci rido

Io ti ho dato tutto

Tu mi hai dato un morso, sapeva di vino

Non m’importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò

No, mandami una foto

Mandami una foto

Non m’importa se mi lasci solo

Ti rincorro per le strade, vado al manicomio

Poi domani quando sarò sobrio

Mi scriverai, ti scriverò

No, mandami una foto