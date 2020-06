Chris Martin, insieme a Camila Cabello, Noah Cyrus, Khalid e altri artisti, ha dato vita alla cover di “Beautiful Day” degli U2.

Si è concluso l’anno scolastico anche in America e per l’occasione è stato organizzato un evento speciale in streaming sulla piattaforma di Youtube, per celebrare tutti coloro che hanno fatto parte della “Classe del 2020”. A causa della pandemia gli studenti non hanno avuto modo di festeggiare come avrebbero fatto in qualsiasi altra situazione e proprio a loro è stato dedicato questo progetto.

Per l’occasione sono scesi in campo numerosi artisti e celebrità che hanno voluto regalare ai ragazzi un pensiero o un’esibizione. Da Beyoncé a Taylor Swift, da Katy Perry a Lady Gaga, dai BTS ad Alicia Keys, per terminare con un messaggio da parte di Barack e Michelle Obama.

Nel corso della serata è stata presentata anche un cover del celebre brano degli U2 “Beautiful Day”, introdotta proprio dal frontman della band, Bono, che ha voluto raccontare la nascita della canzone e di come sia più attuale che mai, soprattutto in riferimento a quanto sta accadendo in America in questo momento con il movimento Black Lives Matter.

“Quando abbiamo registrato questa canzone a Dublino le cose non andavano bene, ma non abbiamo voluto descrivere la situazione. Era una preghiera su dove saremmo potuti arrivare. Ora sappiamo che l’America è una canzone che deve essere ancora scritta e, potrebbe essere un’idea folle, ma forse sarà la classe del 2020 a realizzarla. Dopo più di 200 anni a marciare per la libertà, a volte marciando, a volte protestando, a volte inginocchiati, ma ci arriverete. Non so come, ma so grazie a chi. A voi. Voi potrete votare per abbattere le barricate dell’intolleranza, e grazie al vostro voto potreste smantellare un sistema che si appoggia sull’intolleranza. Potete entrare in America e noi tutti entreremo con voi e quello sarà un bellissimo giorno” Bono introduce la cover di Beautiful Day per il “Dear Class of 2020”

La cover del brano è stata realizzata dal cantante dei Coldplay Chris Martin, Camila Cabello, Noah Cyrus, Khalid, Tove Lo, Ty Dolla Sign, Leon Bridges, Ben Platt e Cynthia Erivo. La produzione è stata affidata a Finneas, collaboratore e fratello di Billie Eilish.

Ecco il video dell’esibizione della cover di “Beautiful Day”