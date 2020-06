Una Miriam Leone come non l’abbiamo mai vista, quella protagonista del film L’Amore a Domicilio, commedia romantica di Emiliano Corapi che uscirà nei prossimi giorni direttamente sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Con la chiusura dei cinema per il lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus, molte delle pellicole che aspettavano di uscire sul grande schermo arriveranno direttamente nelle nostre case attraverso i diversi canali di streaming. Proprio questo è il caso di L’Amore a Domicilio, che infatti sarà disponibile su Prime Video dal 10 giugno 2020.

La trama e il cast di L’Amore a Domicilio

La commedia ha come protagonista una giovane e bellissima ragazza che, in cerca di un taxi, fa amicizia con un ragazzo che decide di accompagnarla a casa con la sua stessa auto.

L’attrazione tra i due è immediata, sebbene le redini della situazioni sono saldamente guidate dalla suadente ragazza. Lui al contrario, risulta essere un po’ più timido e inesperto, ma pronto a lanciarsi nell’irresistibile avventura.

Tutto cambia quando lui viene a sapere che la ragazza in realtà è agli arresti domiciliari per rapina, e che quindi non dovrebbe lasciare casa per nulla al mondo. Ma… la ribelle protagonista ha in mente un nuovo colpo, nel quale non si risparmierà di coinvolgere anche il suo nuovo amico.

Accanto a Miriam Leone, che veste i panni della protagonista, vediamo l’attore Simone Liberati, che abbiamo già conosciuto in Suburra, e ne La profezia dell’armadillo. Una coppia che, a giudicare da quello che ci viene mostrato nel trailer, sembra funzionare molto bene.

Il trailer ufficiale, che vi mostriamo all’inizio dell’articolo, ci fa capire subito quale sarà la portata ironica e allo stesso tempo sentimentale che guiderà l’intera storia. Un film che sembra essere senza troppe pretese, ma adatto per passare una serata diversa, all’insegna della leggerezza.

E tu cosa ne pensi del trailer di L’Amore a Domicilio? Faccelo sapere lasciando un commento qui sotto.