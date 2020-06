Nell’EP di debutto del giovane Random presente anche Emis Killa nel brano “Police”.

Il pubblico del web lo conosce da tempo -e i milioni di streaming ne danno prova- ma senza dubbio la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi “Amici Speciali” gli ha dato modo di farsi notare da chi non aveva ancora avuto l’occasione di ascoltarlo. Sto parlando del giovane Random che lo scorso venerdì ha rilasciato il suo primo EP “Montagne Russe”.

Prodotto da Zenit e interamente scritto dal rapper, l’EP contiene anche il suo primo successo “Chiasso” e il singolo presentato su Canale 5 “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”. Inoltre sono presenti ben tre collaborazioni tra le quali spicca anche Emis Killa.

Random EP Montagne Russe

Il brano in questione si intitola “Police” e per il giovane si tratta di una traccia “speciale” poiché il beat è stato creato proprio da lui. Sulla collaborazione con Killa invece ha dichiarato: “La sua partecipazione per me è un sogno! Spesso ci sentiamo telefonicamente, accetto qualsiasi consiglio da lui. Per me è un big”.

Il testo risulta essere una sorta di riflessione personale verso un rapporto che sembra non andare nel verso giusto. Troppe differenze, troppa distanza, forse, troppo poco amore.

“Corri corri ma non si accorcia mai

La distanza che c’è

Tra tutti i miei sogni nascosti su carta bianca

E forse dovrei lasciarmi andare e basta

Cadere giù per poi tornare in vetta”

Nell’EP sono presenti altre due collaborazioni: quella con Ernia in “Soli al mondo” e “Marionette” insieme a Carl Brave.

Random ha sorpreso il pubblico non solo con il suo talento ma anche con la propria personalità, e questo progetto discografico potrebbe spianare le porte di quella carriera musicale tanto sognata. I presupposti credo ci siano tutti.

Date un ascolto a “Montagne Russe” e fateci sapere cosa ne pensate di questo artista emergente!

Testo di Police di Random ed Emis Killa

[Ritornello]

Ed è come se tutto qui

Girasse intorno a te però

Non è così, no no

È come se i battiti fermassero la testa mia lasciandomi

Da solo coi pensieri che non voglio più vedere

Come in auto la police dopo l’ultimo bicchiere

Cerchi solo attenzioni e io di farmi valere

Sei la Regina di Cuori e non vuoi

Lottare per stare bene

[Verso 1]

Corri corri ma non si accorcia mai

La distanza che c’è

Tra tutti i miei sogni nascosti su carta bianca

E forse dovrei lasciarmi andare e basta

Cadere giù per poi tornare in vetta

[Pre-ritornello]

Come se girasse intorno a te

Tutto qui

Però non è così

Come se girasse intorno a te

Tutto qui

Però non è così

[Ritornello]

Come se tutto qui

Girasse intorno a te però

Non è così, no no

È come se i battiti fermassero la testa mia lasciandomi

Da solo coi pensieri che non voglio più vedere

Come in auto la police dopo l’ultimo bicchiere

Cerchi solo attenzioni e io di farmi valere

Sei la Regina di Cuori e non vuoi

Lottare per stare bene

[Verso 2: Emis Killa]

No no, non vuoi lottare per stare bene no

Meglio chiarirsi subito non penso tu sia stupida

Sta storia è a senso unico

Tu non sarai mai l’unica

Mi hai preso a schiaffi in pubblico

Poi mi hai scritto in privato

Io non ti ho risposto e ho detto

Scusa non mi era arrivato

E quante volte hai detto

Non ti voglio più vedere

Ma mi sa che la mia indifferenza batte il tuo volere

Infondo tutti stanno dietro a ciò che non possono avere

Infatti siamo qui a sfondare il letto da un paio di sere

[Ritornello]

Ed è come se tutto qui

Girasse intorno a te però

Non è così, no no

È come se i battiti fermassero la testa mia lasciandomi

Da solo coi pensieri che non voglio più vedere

Come in auto la police dopo l’ultimo bicchiere

Cerchi solo attenzioni e io di farmi valere

Sei la Regina di Cuori e non vuoi

Lottare per stare bene