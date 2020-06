Dopo l’uscita del singolo estivo di J-Ax dal titolo Una Voglia Assurda, ecco finalmente pubblicato anche il video ufficiale, che descrive alla perfezione quello che il significato della canzone e tutta la voglia di ricominciare a vivere dopo il lungo periodo che ci ha visti confinati in casa per il lockdown.

Ecco quindi un’analisi del video di Una Voglia Assurda diretto dal regista Fabrizio Conte che ci mostra un J-Ax pronto all’allegria dell’estate 2020.

Analisi del video di Una Voglia Assurda

Il video della canzone inizia con J-Ax che entra in un locale dove le persone non sembrano divertirsi molto. Il rapper, con il suo smartphone, mette play su Una Voglia Assurda e così facendo mette in stop le immagini che lo circondano, in un gioco di motion control, mentre inizia a muoversi tra le persone e cantare il testo.

Sul ritornello esplode la festa, con tanto di pioggia di coriandoli e le persone rimaste immobili fino a quel momento, tornano attive e pronte a divertirsi. Un po’ come tutti noi che torniamo alla vita dopo la quarantena!

Con la seconda strofa il video cambia, trasformandosi in una schermata di un programma televisivo (chiaro riferimento a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso che qui diventa ironicamente “Pomeriggio Cringe”) con notizie che parlano del virus e immagini che ricordano le notizie che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi.

Infine, l’ultima parte del video, ritrae J-Ax e una serie di comparse in un teatro di posa, con alle spalle un fondale che mostra il mare e la spiaggia, e che ci mostra quindi la finzione scenica, ma soltanto per farci sognare il mare vero, la musica sulla spiaggia e i gesti di affetto e di amore dimostrati liberamente anche per strada, come iil bacio tra i due anziani che chiude il video.

Un video divertente e perfetto per questa canzone di J-Ax che di sicuro sentiremo di continuo nei prossimi mesi.

E tu cosa ne pensi? Ti piace il video di Una Voglia Assurda? Lascia un commento per dire la tua.