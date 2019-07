In fondo la perdita di un giovane 20enne, la cui strada era ancora tutta da percorrere, non può che toccare ognuno di noi.

Una notizia che non ha lasciato indifferente il grande pubblico, e migliaia di messaggi di incredulità e dolore sono stati e vengono tuttora condivisi anche da chi non conosceva personalmente Cameron.

“Troppo giovane. Troppo dolce. Troppo divertente. Il ragazzino più gentile e talentuoso che c’era in giro [….] Grazie Cameron, per tutto ciò che ci hai dato. Mando le più sentite condoglianze alla tua fantastica famiglia”.

Una notizia che ha scosso i fan del giovane e devastato amici e colleghi. Alcuni di questi si sono presi del tempo per ricordare Cameron e per comunicare il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia attraverso i social media.

Il pubblico, soprattutto quello più giovane, lo ricorderà per il suo ruolo nella serie televisiva targata Disney Channel “Jessie” che lo aveva visto protagonista dal 2011 al 2015, anno in cui è entrato a far parte del cast di “Descendants”, film Disney diretto da Kenny Ortega –regista e coreografo della trilogia di High School Musical– dove interpretava il giovane Carlos, figlio di Crudelia DeMon.

Lo ha annunciato la famiglia con un comunicato attraverso la ABC, sabato notte l’attore Cameron Boyce , conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv Disney “ Jessie ” e “ Descendants ”, è deceduto a causa di un aneurisma dovuto a una condizione medica che lo affliggeva da tempo e per la quale stava ricevendo delle cure. Aveva solo 20 anni.

