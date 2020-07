Il documentaro di Tiziano Ferro in collaborazione con Amazon Prime Video cambia data d’uscita.

Tiziano Ferro aprì il 2020 con una notizia che scatenò l’entusiasmo del pubblico: l’uscita del suo documentario sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il progetto venne presentato ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, al quale il cantante prese parte come ospite speciale.

“Questo documentario nasce dall’urgenza di dire qualcosa in più di me, rispetto a quello che tutti sanno già. Infatti il titolo sarà ‘Ferro’”, dichiarò. La volontà di presentare al pubblico una parte di sé forse ancora sconosciuta ad esso, nonostante abbia iniziato la sua lunga carriera in giovanissima età, ha dato vita al progetto che andrà a seguire le due autobiografie precedentemente pubblicate.

L’uscita di “Ferro” era stata inizialmente fissata per il mese di Giugno, ma a causa dell’emergenza Coronavirus venne presa la decisione di posticiparla, non volendo condividere con il pubblico in un momento così delicato un contenuto di intrattenimento.

Ma l’attesa è stata solo prolungata di pochi mesi, Tiziano ha infatti annunciato che il documentario sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 6 Novembre.

La scorsa settimana i fan del cantante hanno ricevuto anche un altra bella notizia: le date del tour estivo -il cui futuro per diversi mesi è rimasto incerto- sono state riprogrammate per il 2021. I biglietti già acquistati continueranno a essere validi, ma per tutte le informazioni potete visitare la pagina di Ticketone.

Nonostante lo stop forzato Tiziano non si ferma e resta attivo sui profili social -negli scorsi mesi facendosi portavoce insieme a numerosi altri artisti italiani della delicata situazione legata ai lavoratori del settore dello spettacolo- e continuando a pubblicare singoli tratti dal nuovo album “Accetto Miracoli”: l’ultimo, estivo, è “Balla Per Me” in collaborazione con Jovanotti.

Teaser trailer del documentario “Ferro”