“Il segreto è svelato!” Barbra Streisand ha pubblicato con queste parole una foto insieme alla cantante Ariana Grande dopo la sorpresa che le due artiste hanno organizzato sul palco dello United Center di Chicago.

Durante una delle tappe del suo tour la Streisand, per l’esecuzione del brano “No More Tears (Enough Is Enough)”, ha voluto che ad accompagnarla in un duetto fosse proprio Ariana che ha ovviamente accettato con grande onore. In origine fu Donna Summer a registrare il brano insieme a Barbra.

“Un momento che mi ricorderò per tutta la vita” ha fatto sapere la giovane che ha poi voluto ringraziare la celebre artista dopo essersi asciugata le lacrime di gioia.

Qui il video dell’esibizione:

Duetto Ariana Grande e Barbra Streisand

Ariana Grande solo qualche giorno prima aveva preso parte al festival Lollapalooza -anche per questo si trovava in città- durante il quale ha performato per la prima volta live il nuovo singolo “Boyfriend”.

Ma l’esibizione con Barbra Streisand ha accompagnato un’altra notizia rivelata in settimana dalla giovane cantante e che la vede collaborare con un altro dei suoi idoli. Si tratta di Jim Carrey.

Ariana ha fatto sapere che prenderà parte alla seconda stagione dello show “Kidding”che vede protagonista proprio l’attore, per lei poter lavorare insieme ha rappresentato l’ennesimo sogno divenuto realtà.

“Niente è più straordinario del poter lavorare con qualcuno che hai idolatrato e adorato fin da quando non potevi neanche parlare e ancora più straordinario è scoprire che quella persona è più speciale e generosa di quello che ti eri immaginata”.

Che settimana ricca di emozioni per Ariana!