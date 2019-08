Pare che Treat Myself, il nuovo album di Meghan Trainor, non arriverà prima del 2020, un ritardo che non è dovuto certo a mancanza di materiale, piuttosto al contrario. Tante canzoni, e tutte d’amore!

La novella sposina sta letteralmente affogando in un’ondata di romanticismo, dovuta sicuramente al momento sentimentale che sta vivendo. La Trainor, infatti, si è da poco sposata con Daryl Sabara, in particolare lo scorso dicembre, e non può più fare a meno di scrivere canzoni d’amore.

Il nuovo album di Meghan Trainor

Il grande numero di canzoni d’amore ha spinto Meghan Trainor, qualche mese fa, a pubblicare un primo assaggio dell’album con un EP dal titolo The Love Train, ma questa cosa pare aver rallentato tantissimo l’uscita dell’effettivo nuovo album.

Quello che doveva infatti intitolarsi Treat Myself, non uscirà nemmeno nei prossimi mesi, e nemmeno entro quest’anno. Pare infatti che non sarà pronto prima dell’inizio del 2020.

A questo punto è lecito chiedersi se Megan Trainor non deciderà di cambiare anche il titolo, o se lascerà sempre che sia Treat Myself.

La cantante ha spiegato con queste parole il motivo del ritardo dell’uscita del nuovo album:

Sono in un posto così straordinario e non riesco a smettere di scrivere canzoni … Ho deciso di spostare l’uscita del mio nuovo album fino a quando non avrò tirato tutto fuori dalla mia testa e registrato in studio!

Speriamo che l’attesa valga la pena…