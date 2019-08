La Capitol Records ha tenuto ieri l’evento di presentazione dei progetti che la casa discografica ha intenzione di lanciare nei prossimi mesi. Esclusive, approfondimenti e tanto altro.

Sono saliti sul palco anche alcuni artisti pronti a presentare ciò che andranno a condividere a breve con il pubblico.

Tra questi anche Niall Horan, ex componente della band One Direction, che è pronto a tornare con il secondo progetto che andrà a seguire l’album di debutto “Flicker” rilasciato nel 2017.

“Non mi esibisco da quasi un anno, quindi sono parecchio nervoso. Non rilascio musica da un po’ ma sento il supporto delle persone qui presenti…e la vostra curiosità”

Queste le parole del cantante che ha poi proseguito eseguendo due canzoni inedite tratte proprio dal nuovo album.

Il primo brano si intitola “Put a Little Love on Me” e si tratta di una ballad che è stata accompagnata al pianoforte dal produttore Greg Kurstin con il quale Niall ha collaborato al pezzo.

Ecco qui un breve estratto:

capitolrecords via Instagram story (Aug 7) (3) pic.twitter.com/s8m0LnE5vR — Niall Horan News (@NJHNEWS2) August 7, 2019

Se per il disco non si ha ancora una data prestabilita –nonostante il cantante abbia dichiarato di volerlo pubblicare molto probabilmente entro fine anno– i fan possono tirare un sospiro di sollievo perchè è invece in arrivo il primo singolo.

Si tratta della seconda canzone presentata sul palco dell’evento, si intitola “Nice To Meet Ya” e uscirà nel mese di Settembre. Giorno ancora da definirsi.

Del nuovo singolo la casa discografica si è tenuta bene indietro dal diffondere un’anteprima volendo tenere sulle spine il pubblico, ma i presenti in sala lo hanno descritto come un pezzo dance soul, nel quale emerge una certa influenza rock anni ’90.

Al termine della serata Niall ha voluto buttare benzina sul fuoco domandando al suo pubblico, tramite il suo profilo Twitter, “Siete pronti?”.

Are you ready? — Niall Horan (@NiallOfficial) August 7, 2019

La risposta è più che scontata.