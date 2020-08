Non è la prima volta che Cardi B regala ai suoi fan un video piccante, ma con WAP, fatto in collaborazione con Megan Thee Stallion, sono stati raggiunti livelli impensabili. Quindi, se volete farvi venire un infarto nel cuore di agosto, guardate il video che vi mostriamo in cima all’articolo e preparatevi a sbavare.

Per tutta la durata del video Cardi B compare in abiti succinti a dir poco minimal, e insieme a lei anche Megan Thee Stallion. Le diverse ambientazioni non sono molto importanti, e variano da quelle più realistiche a quelle più psichedeliche e colorate, passando anche per ambienti con colori e tematiche animalier, anche per quanto riguarda gli abiti delle ragazze (anche se non so se due copri capezzoli striminziti possano definirsi veramente “abiti”…).

Per gli osservatori più attenti, nel video di WAP si potrà notare anche la partecipazione di Kylie Jenner, Rosalía, Normani, Mulatto, Rubi Rose e Sukihana, tutte sensuali e in ottima forma, niente da dire…

Il significato del testo di WAP

Anche in questo aso c’è davvero poco da spiegare riguardo al senso del testo di WAP. Ti basterà leggere la traduzione in fondo all’articolo per capire quanto il testo sia ancora più spinto e irriverente del video. Provocatorio, sensuale, sporco e scorretto… il testo è cucito a pennello sul video e viceversa.

Se non ci rimani secco guardandolo, facci sapere cosa ne pensi dei video di WAP di Cardi B feat Megan Thee Stallion e della canzone delle due rapper. Prima però, leggi il testo e la traduzione qui sotto.

Il testo di WAP di Cardi B ft Megan Thee Stallion

Whores in this house

I said certified freak, seven days a week

Wet-ass pussy, make that pullout game weak (Ah)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, you fuckin’ with some wet-ass pussy

Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy

Give me everything you got for this wet-ass pussy

Beat it up, nigga, catch a charge

Extra large and extra hard

Put this pussy right in your face

Swipe your nose like a credit card

Hop on top, I wanna ride

I do a kegel while it’s inside

Spit in my mouth, look in my eyes

This pussy is wet, come take a dive

Tie me up like I’m surprised

Let’s roleplay, I’ll wear a disguise

I want you to park that big Mack truck right in this little garage

Make it cream, make me scream

Out in public, make a scene

I don’t cook, I don’t clean

But let me tell you, I got this ring (Ayy, ayy)

Gobble me, swallow me, drip down the side of me (Yuh)

Quick, jump out ‘fore you let you get inside of me (Yuh)

I tell him where to put it, never tell him where I’m ‘bout to be (Huh)

I run down on him ‘fore I have a nigga runnin’ me (Pow, pow, pow)

Talk your shit, bite your lip (Yuh)

Ask for a car while you ride that dick (While you ride that dick)

You really ain’t never gotta fuck him for a thing (Yuh)

He already made his mind up ‘fore he came (Ayy, ah)

Now get your boots and your coat for this wet-ass pussy (Ah, ah, ah)

He bought a phone just for pictures of this wet-ass pussy (Click, click, click)

Pay my tuition just to kiss me on this wet-ass pussy (Mwah, mwah, mwah)

Now make it rain if you wanna see some wet-ass pussy (Yuh, yuh)

Look, I need a hard hitter, need a deep stroker

Need a Henny drinker, need a weed smoker

Not a garter snake, I need a king cobra

With a hook in it, hope it lean over

He got some money, then that’s where I’m headed

Pussy A1 just like his credit

He got a beard, well, I’m tryna wet it

I let him taste it, now he diabetic

I don’t wanna spit, I wanna gulp

I wanna gag, I wanna choke

I want you to touch that lil’ dangly thing that swing in the back of my throat

My head game is fire, punani Dasani

It’s goin’ in dry and it’s comin’ out soggy

I ride on that thing like the cops is behind me (Yuh, ah)

I spit on his mic and now he tryna sign me, woo

[Verse 4: Megan Thee Stallion]

Your honor, I’m a freak bitch, handcuffs, leashes

Switch my wig, make him feel like he cheatin’

Put him on his knees, give him somethin’ to believe in

Never lost a fight, but I’m lookin’ for a beatin’

In the food chain, I’m the one that eat ya

If he ate my ass, he’s a bottom-feeder

Big D stand for big demeanor

I could make ya bust before I ever meet ya

If it don’t hang, then he can’t bang

You can’t hurt my feelings, but I like pain

If he fuck me and ask “Whose is it?”

When I ride the dick, I’ma spell my name, ah

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, you fuckin’ with some wet-ass pussy

Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy

Give me everything you got for this wet-ass pussy

Now from the top, make it drop, that’s some wet-ass pussy

Now get a bucket and a mop, that’s some wet-ass pussy

I’m talkin’ wap, wap, wap, that’s some wet-ass pussy

Macaroni in a pot, that’s some wet-ass pussy, huh

There’s some whores in this house

Traduzione della canzone

Puttane in questa casa

ci sono delle puttane in questa casa

ci sono delle puttane in questa casa

ci sono delle puttane in questa casa

Ho detto, maniaco certificato

Sette giorni nella settimana

Figa culo bagnato

Rendi debole quel gioco spinto

Sì, sì, sì, sì

Sì, stai scopando con una fica bagnata

Porta un secchio e una scopa per questa fica bagnata

Dammi tutto quello che hai per questa figa dal culo bagnato

Batti tutto, negro, prendi una carica

Extra grande ed extra duro

Metti questa figa proprio in faccia

Strofina il naso come una carta di credito

Salta in groppa, voglio cavalcare

Faccio un Kegel mentre è dentro

Sputami in bocca, guardami negli occhi

Questa figa è bagnata, vieni a fare un tuffo

Legami come se fossi un pacco sorpresa

Facciamo un gioco di ruolo, indosso una maschera

Voglio che parcheggi quel grande camion Mack

Proprio in questo piccolo garage

Fallo, fammi urlare

In pubblico, fai una scenata

Non cucino, non pulisco

Ma lascia che ti dica come ho ottenuto questo anello

Mangiami, ingoiami

Gocciola dentro di me

Salta fuori velocemente prima che lo lasci entrare dentro di me

Gli dico dove metterlo, non gli dico mai dove sto per essere

Gli corro addosso prima che un negro mi guidi

Parla di merda, morditi il ​​labbro

Chiedi una macchina mentre guidi quel cazzo

Non devi mai fotterlo per un grazie

Aveva già deciso prima di venire

Adesso prendi gli stivali e il cappotto

Per questa fica bagnata

Ha comprato un telefono solo per le foto

Di questa fica bagnata

Paga la mia retta solo per baciarmi

Su questa figa bagnata

Ora fai piovere se vuoi

Guarda qualche figa bagnata

Senti, ho bisogno di un battitore forte, ho bisogno di un battitore profondo

Ho bisogno di un bevitore di Henny, ho bisogno di un fumatore di erba

Non un serpente da giardino, ho bisogno di un cobra reale

Con un gancio dentro, spero che si sporga

Ha dei soldi, quindi è lì che mi dirigo

Figa A1, proprio come il suo merito

Ha la barba, beh, sto cercando di bagnarla

Glielo lascio assaggiare, ora è diabetico

Non voglio sputare, voglio ingoiare

Voglio gag, voglio soffocare

Voglio che tocchi quel piccolo dannato dang

Quella vibrazione in fondo alla gola

Il mio gioco di testa è il fuoco, vagina Dasani

Sta andando a secco e ne esce fradicio

Cavalco su quella cosa come se la polizia fosse dietro di me

Ho sputato sul suo microfono e ora sta provando a farmi segno, woo!

Vostro onore, sono una stronza pazza, manette, guinzagli

Cambia la mia parrucca, fallo sentire come se stesse tradendo

Mettilo in ginocchio, dagli qualcosa in cui credere

Non ho mai perso un combattimento, ma sto cercando una sconfitta

Nella catena alimentare, sono io quello che ti mangia

Se mi ha mangiato il culo, è una sfida inferiore

Grande D sta per grande comportamento

Potrei farti scoppiare prima di incontrarti

Se non si blocca, non può battere

Non puoi ferire i miei sentimenti, ma mi piace il dolore

Se mi scopa e mi chiede chi è

Quando cavalco il cazzo, scrivo il mio nome

Si si si

Sì, stai scopando con una fica bagnata

Porta un secchio e una scopa per questa fica bagnata

Dammi tutto quello che hai per questa fica bagnata

Ora dall’alto, fallo cadere

Quella è una fica bagnata

Ora prendi un secchio e una scopa

Quella è una figa dal culo bagnato

Sto parlando WAP, WAP, WAP

È una fica bagnata

Maccheroni in una pentola

È una fica bagnata