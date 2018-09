Proprio come un Kamikaze, il rapper di Detroit, Eminem si piazza sul podio nella classifica Fimi-Gfk degli album più venduti dal 31 agosto al 6 settembre, spingendo al secondo posto Ariana Grande con il suo Sweetener, seguita da Irama, ultimo vincitore di Amici, con il suo album Plume.

La classifica Fimi-Gfk della settimana

In quarta posizione troviamo Capo Plaza con 20, in classifica da altrettante settimane. Rimane stabile sul quinto gradino Ultimo, vincitore delle Nuove Proposte dell’ultimo Festival di Sanremo, con il suo Peter Pan.

Fermo al sesto posto anche Carl Brave con Notti Brave. Scende dal quarto al settimo gradino Sfera Ebbasta con Rockstar, seppure da 33 settimane in classifica.

Chiudono Drake con Scorpion al nono posto e new entry Nick Mason con Unattended Luggage.

L’uscita a sorpresa del nuovo album Kamikaze

Kamikaze, il nuovo album annunciato nella notte tra il 30 e il 31 Agosto, tramite diretta Instagram, rifiutando così i mezzi tradizionali, pubblicità o iniziative promozionali particolari, è il suo decimo disco.

A precederlo, l’album Revival, che risale al Dicembre scorso. «Ho cercato di non pensarci troppo. Godetevelo» ha postato su Instagram, presentando la tracklist composta da ben 13 brani. Tra questi, due “skit”, piccoli siparietti di una conversazione telefonica tra Rosenberg ed Em:

«Sei proprio sicuro di voler fare un album in cui replichi a quanti ti hanno criticato per Revival?», spiegando così come Kamikaze sia nato anche dalla volontà di ribadire alle critiche incassate precedentemente.

Eminem risponde alle critiche ricevute sull’album Revival

Una vera tempesta di vento dunque, così come il termine Kamikaze sta a significare, nel disco Eminem rappa contro la stampa che lo ha definito «al capolinea»; rappa contro la sua America e il suo massimo rappresentante Donald Trump e non solo.

Parole forti anche per Mike Pence, i Grammy Awards e alcuni rapper suoi colleghi. Ma Kamikaze è questo e molto altro. Non abbandona infatti lo stile complesso che lo caratterizza: parla di sè e smuove diverse critiche sociali.

L’ultimo brano della tracklist, Venom, è stato pensato invece come colonna sonora del film omonimo, che andrà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 5 Ottobre. Per concludere, non mancano le collaborazioni. C’è Royce 5’9’’, Joyce Lucas e Jessie Reyez.

E c’è Paul Rosenberg, storico manager del rapper di Detroit, con cui Eminem ha registrato due brani.

E chissà se, anche per quest’album ci sarà una tappa tricolore nel tour del rapper. La prima, avvenuta il 7 Luglio a Milano per il Revival Tour, ha regalato ai fan italiani un’emozione unica, un’attesa durata ben venticinque anni di carriera dell’artista.

Tracklist Album Kamikaze