Relazioni nel dimenticatoio

Tutti noi amiamo le serie TV.

Le coppie e le relazioni che si formano tra i personaggi, man mano che la trama procede, sono la vera motivazione che ci fa rimanere incollati allo schermo a guardare un episodio dietro l’altro.

Tuttavia in molte occasioni le serie TV sembrano piantare i semi di una relazione e poi lasciarla a metà. Quante volte abbiamo visto giovani amori finiti ancora prima di iniziare dagli sceneggiatori disattenti?

Altre volte questo capita perché le storie sono pensate per essere troncate sul nascere (Joey e Rachel in Friends, oppure Regan e Nick in New Girl, ad esempio), mentre altre volte l’audience non ama particolarmente la coppia che si è appena formata.

Ecco qui quattro momenti in cui gli sceneggiatori, i personaggi o addirittura il pubblico non sono stati clementi con le relazioni romantiche nelle serie TV. Attenzione agli spoilers!

1. The Walking Dead – Carol e Daryl

L’amore può fiorire anche nelle avversità. Ed è proprio così che è avvenuto per Carol Peletier e Daryl Dixon (Melissa McBride e Norman Reedus), se pensiamo che i due si trovano proprio nel bel mezzo di una mortale apocalisse zombie.

Incredibilmente, però, i personaggi di The Walking Dead si sono scambiati qualche segnale di affetto solo nella seconda stagione della serie. Ora di stagioni ce ne sono nove, e ancora i fans, che sperano da anni che qualcosa accada, non hanno visto cambiamenti.

Cos’è successo, sceneggiatori?

Speriamo che la nuova stagione ci porti una ventata di novità sulla coppia.

2. Supergirl – Kara e Winn

Winslow “Winn” Schott ha confessato il suo amore per Kara Danvers, aka Supergirl, nella prima stagione della serie.

Purtroppo, la giovane eroina ha rifiutato i sentimenti dell’amico, che è stato velocemente declassato da “personaggio fisso” a “ricorrente” nella serie.

I fans della serie, comunque, hanno supportato la coppia fin dal primo momento: cercate su Tumblr parole come “Karwinn” o “Superwinn”…

3. New Girl- Paul e Jess

Abbiamo amato la dolce comicità che caratterizza Jessica Day, la protagonista di New Girl, fino al termine della settima e ultima stagione.

Jess (Zooey Deschanel) è una maestra piena di vita e spesso sbadata, che si ritrova a vivere con tre ragazzi dopo aver rotto con il proprio fidanzato.

Paul è un insegnante altrettanto strano, che non prova fastidio per i buffi atteggiamenti della collega (che irritano la maggior parte delle persone che la circondano): tra loro è subito amore.

Perché allora lo storia tra Paul e Jess finisce subito nel dimenticatoio?

Ovviamente, questo succede perché fin dal primo momento capiamo che Jess non può che stare con Nick, il suo coinquilino scontroso e irascibile.

Sebbene abbiano due caratteri molto diversi, è innegabile il feeling che li lega fin dal primo episodio.

Quindi scusaci, Paul, non te la prendere sul personale: a certe persone non si può proprio resistere!

4. Arrow– Oliver Queen e chiunque tranne Felicity

Oliver Queen, anche detto Green Arrow, ha avuto numerose storie durante le stagioni dello show, basate sul supereroe della DC Comics.

Ci sono Helena Bertinelli, McKenna Hall e Susan Williams, per nominarne almeno tre, ma tutte loro spariscono velocemente dalla scena per non essere quasi mai nominate una volta andate via.

Ovviamente è Felicity che diviene il principale interesse di Oliver, divenendone poi moglie.

Tutte le altre donne fanno parte del passato, e quindi dimenticate.