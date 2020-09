Achille Lauro annuncia l’uscita di un nuovo progetto discografico che riunirà alcuni dei suoi brani più noti

Achille Lauro annuncia a sorpresa l’uscita di “1969 – Achille Idol Rebirth“, che il pubblico potrà ascoltare e acquistare a partire dal 25 settembre. L’album va a seguire il successo di “1969” e lo fa proprio omaggiando l’ultimo suo lavoro. Si tratta infatti di una nuova edizione del disco che conterrà anche gli ultimi brani pubblicati e alcune sorprese.

Ci saranno “Me ne frego” con il quale Lauro ha fatto scatenare il pubblico sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, così come il nuovo singolo “Maleducata“, in uscita la prossima settimana. La canzone farà parte della colonna sonora della nuova -e ultime- stagione della serie di Netflix “Baby“.

Ma non solo, presente anche la ballad “16 Marzo“, che ha dato il nome anche al suo ultimo romanzo, e “Maledetto Lunedì“, la collaborazione realizzata con il duo di Frenetik&Orang3. Non potrebbe mancare “Bam Bam Twist“, uno dei brani di questa estate 2020. Infine un duetto d’eccezione: una nuova versione del brano “C’est La Vie” insieme a Fiorella Mannoia. I due hanno già portato sul palco questo brano in occasione dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona. Sebbene ci sia stato un piccolo intoppo inerente alla dimenticanza del testo da parte della Mannoia, l’incastro di due artisti così diversi ha sorpreso, positivamente, il pubblico.

Copertina 1969 – Achille Idol Rebirth

Achille Lauro ha annunciato l’uscita di questo nuovo progetto rivelando anche la sua copertina che lo vede circondato da alcune icone del passato: da Marilyn Monroe a Jimi Hendrix. Il simbolismo utilizzato dal cantante per lanciare messaggi è presente anche in quest’occasione. “Mi cingo la fronte con una croce e rinasco nel mio alter-ego Achille Idol“, queste le parole con le quali ha accompagnato l’annuncio.

Il giovane terminerà così un anno che, nonostante tutto, lo ha visto particolarmente impegnato sul fronte musicale. Ma “1969 – Achile Idol Rebirth” sarà l’ultima sorpresa che avrà in serbo per il pubblico? Staremo a vedere.