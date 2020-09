Annalisa pubblica il video del suo ultimo singolo Tsunami, tratto dal nuovo album Nuda

Il nuovo album di Annalisa, “Nuda“, uscirà la prossima settimana ma nel frattempo la cantante ha continuato in questi ultimi mesi a farci ascoltare alcuni brani tratti da esso: prima la collaborazione con Rkomi “Vento sulla luna“, poi “Houseparty” pubblicato durante il lockdown. Insieme al preordine dell’album ha invece regalato al pubblico la traccia “Graffiti” e infine il nuovo singolo, “Tsunami“. Arriva oggi anche il video ufficiale nel quale Annalisa ci porta sulle spiagge della Toscana.

Annalisa nel video di Tsunami

Quelle del Parco regionale della Maremma, per la precisione, che insieme alle scogliere del Monte Argentario hanno fatto da cornice all’interpretazione della cantante, che tiene in modo particolare a questa canzone.

“Nasce da una pagina di diario“, ha raccontato, “frasi appuntate durante una notte in cui non riuscivo a dormire. E continuavano a ronzarmi dentro“. Un modo per riordinare i suoi pensieri è sempre stato quello della scrittura, “un tentativo di dargli pace“, racconta. “Tsunami rappresenta una riflessione su me stessa e sul non portsi mai limiti, nemmeno nelle piccole cose” ha scritto annunciandone l’uscita. E nel video del brano la ritroviamo da sola con i suoi pensieri, tra le onde del mare e gli scogli, nella natura e a cavallo.

Annalisa a cavallo nel video del singolo Tsunami

Annalisa ha eseguito per la prima volta il nuovo singolo sul palco dell’Arena di Verona lo scorso sabato, durante i Seat Music Awards dedicati ai lavoratori dello spettacolo. Si tratta dell’ultima anticipazione prima dell’uscita del nuovo disco, “Nuda“, che potremo ascoltare dal 18 settembre.

Un progetto discografico nel quale la cantante ha voluto rappresentare la parte più fragile di sé, riportandola in musica. Nell’album ci saranno anche alcune collaborazioni, come quelle con Chadia Rodriguez e Achille Lauro.