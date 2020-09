L’attore Pedro Alonso, conosciuto dal grande pubblico per via del suo ruolo nella serie tv La Casa di Carta dove interpreta Berlino, in questi giorni è ospite della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. In occasione di un’intervista, l’attore spagnolo non ha potuto nascondere il suo profondo legame con l’Italia, e la speranza in futuro di poter anche lavorare nel nostro Paese.

Durante la partecipazione all’evento Filming Italy Best Movie Award a Venezia, Pedro Alonso ha parlato molto di sé, delle sue origini, del suo successo e delle sue aspirazioni, e il suo legame con l’Italia è stato uno dei punti fermi dell’incontro.

Le dichiarazioni di Pedro Alonso a Venezia 77

Durante l’evento del Festival di Venezia, Pedro Alonso è stato invitato a ritirare un premio, premio ricevuto in seguito al suo successo ne La Casa di Carta. Ecco le dichiarazioni dell’attore:

Sono qui per ricevere questo premio e ti confesso che qualche mese fa ho fatto un test per il DNA, che mi ha fatto scoprire di essere profondamente legato all’Italia e in particolar modo al sud Italia. Pare che le ultime dieci generazioni della mia famiglia abbiano tutte questo collegamento diretto con il sud Italia, difatti più o meno il 10% del mio DNA è italiano, soprattutto della Sardegna!

Sarà questo legame a spingere Pedro Alonso a desiderare un contratto nel nostro Paese? Lui non nasconde la sua speranza e lo ha con queste parole:

Me lo sento, prima o poi reciterò in italiano, vedremo cosa succederà… Pedro Alonso

Non resta che attendere un tale evento, allora! Nel frattempo non possiamo fare altro che aspettare notizie riguardo alla quinta stagione de La Casa di Carta, e se vuoi saperne di pi riguardo a Pedro Alonso, leggi qui il nostro articolo dedicato alla vita, alla carriera e alle curiosità legate all’attore.