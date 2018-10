Hellboy e i poster del nuovo film

E’ stata già lanciata la prima immagine dell’eroe rosso, Hellboy, nella versione di David Harbor, e adesso abbiamo anche un assaggio dei malvagi del film, nello specifico quello di Milla Jovovich nei panni di Blood Queen.

Tra i personaggi alleati di Hellboy troviamo il Prof. Trevor Bruttenholm, suo padre adottivo (Ian McShane), Alice Monaghan (Sasha Lane) e l’agente del BPRD, il maggiore Ben Daimio (Daniel Dae Kim). Sulla parte sinistra del poster, invece, i cattivi alleati di Blood Queen.

Ci sono dei disappunti tra la relazione di Hellboy con l’Ufficio per la Ricerca e Difesa del Paranormale. Il maggiore Daimio sostiene:

“Pensavo che dovessimo combattere i mostri, non lavorare con loro”

David Harbour ha commentato il film sottolineando un feeling diverso nei precedenti di Guillermo del Toro, spiegando:

“Voglio raggiungere il nucleo delle cose di Mike, che per me è horror, persino un tipo di horror esistenziale.”

E’ stato anche confermato di recente che il reboot di Hellboy di Neil Marshall è stato respinto tre volte.

Hellboy uscirà negli Stati Uniti il 12 aprile del 2019.

Al ComicCon di New York ci sono state dalle reazioni a catena da parte della folla, e pare che il trailer non sarà divulgato online, non ancora.

L’attesa dei fan si fa sentire sempre di più, le richieste del teaser sono tantissime, e l’impazienza cresce.

Sono stati raccolti i commenti sul trailer e la nuova missione dell’eroe rosso, che si troverà a battersi con una strega del Medioevo, intenta a distruggere l’intera umanità. Hellboy dovrà lottare per salvare tutti dalla fine del mondo.

Nuove armi e fiamme per il reboot del film girato in Bulgaria e nel Regno Unito. Per il momento ci sono solo alcune descrizioni di quelle che saranno le scene chiave del film. I fan dovranno attendere ancora un pò per il trailer di Hellboy. Curiosi di vedere in azione la Blood Queen?