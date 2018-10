Una scelta provvisoria.

Secondo quanto pubblicato da ET, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono già sposati legalmente, ma c’è un motivo per cui il cantante non sta ancora indossando la fede nuziale.

Sebbene i piccioncini si siano segretamente sposati a New York il mese scorso, una fonte ha detto a ET che Bieber sfoggerà il gioiello nuziale solo dopo la “cerimonia più formale” con la famiglia e gli amici.

“Justin e Hailey sono legalmente sposati, ma Justin ha detto agli amici che non ha intenzione di indossare la fede nuziale. Per quanto Hailey e Justin abbiano deciso di rendere pubblica la loro relazione, stanno cercando di non farne uno spettacolo, ed è per questo che hanno mantenuto la totale segretezza circa il loro matrimonio e si sono fidanzati senza dirlo a nessuno”.

Una fonte aggiuntiva ha detto a ET all’inizio di questo mese che Baldwin “voleva sposarsi immediatamente e non voleva aspettare”.

“La coppia ha tenuto segreto il loro matrimonio a molte persone”, ha detto la fonte. Vorrebbero un matrimonio più formale, ma la prima cerimonia, quella più intima, era esattamente quello che volevano in quel momento”.

Per chi non lo sapesse, Bieber, 24 anni, ha fatto la dichiarazione alla modella di 21 anni mentre erano in vacanza insieme alle Bahamas. I due prima erano amici e si erano conosciuti per la prima volta quasi 10 anni fa per poi frequentarsi nel 2015 e nel 2016.