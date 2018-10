Lana Del Rey e il grande spettacolo all’aperto a Dublino

Il prossimo album di Lana Del Rey, il sesto della sua carriera, Norman Fucking Rockwell, sarà disponibile nel 2019, ed è stato annunciato un grande spettacolo all’aperto al Castello di Malahide di Dublino.

L’evento avrà luogo la settimana prima della data di Glastonbury, per la precisione il 22 giugno. La cantante è pronta per il suo tour in Europa e i biglietti saranno disponibili a partire dalle 9:00 del 12 ottobre.

Lana Del Rey ha collaborato con Jack Antonoff, per la realizzazione del nuovo album e, parlando di questo progetto insieme, ha detto:

“Lavorando con Jack, ero in una modalità più leggera perchè lui era così divertente.”

Lana, parlando del nuovo album ha aggiunto:

“Quindi la title track si chiama ‘Norman Fucking Rockwell’ e riguarda questo ragazzo che è un artista così geniale ma pensa di essere uno schifo e lui lo sa e gli piace ed è come se non volesse smettere di parlarne”.

La cantante ha anche spiegato il motivo di questo titolo per il suo album:

“Così spesso mi sono ritrovata con questi tipi creativi o qualcosa del genere, e sai, loro continuano a parlare di loro stessi, e io sono tipo,” Sì, sì. “Ma c’è anche un po’ di merito. Sono così bravi. Mi piace così tanto la title track che ero tipo, “OK, voglio assolutamente che anche il disco venga chiamato così”.

Pronta per lanciare il nuovo Norman Fucking Rockwell, Lana Del Rey ha condiviso sulla sua pagina instagram una clip con un brano molto dolce, sarà l’anteprima del nuovo singolo?

Happiness is a butterfly