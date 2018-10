La band è tornata.

I The Raconteurs– gruppo indie rock USA – hanno annunciato che torneranno nel 2019 con un nuovo album.

L’album della famosa band – composta da Jack White, Brendon Benson, Jack Lawrence e Patrick Keeler – sarà il seguito del disco “Consolers of the Lonely“, uscito ben 10 anni fa, nel 2008, mentre il loro album debutto, “Broken Boy Soldiers” è stato rilasciato nel 2006.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sul disco, tipo una tracklist o una data di rilascio ufficiale.

Però sappiamo che la band sta per rilasciare una ristampa di “Consolers of the Lonely” tramite “Vault”. La ristampa includerà anche due nuove canzoni del prossimo album della band.

La nuova edizione sarà disponibile anche su vinile metallizzato di rame.

La band è rimasta un po’ ferma in questi anni. L’ultima volta in cui si sono esibiti è stato nel 2011, in cui suonarono per una manciata di spettacoli.

All’inizio di quest’anno, White ha pubblicato un nuovo album da solista, ‘Boarding House Reach‘, ed ha continuato a lavorare con la sua altra band, i Dead Weather.

Restate sintonizzati sul canale per avere altre informazioni su questo nuovo album dei The Raconteurs.