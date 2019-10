In attesa dell’arrivo di Frozen 2 nei cinema, ecco che viene resa nota la soundtrack ufficiale che sembra davvero molto interessante.

La Disney ha quindi confermato e reso noto la lista della canzoni che faranno parte della soundtrack di Frozen 2, confermando come prima cosa la presenza più copiosa di Jonathan Groff. Ma non sarà l’unica sorpresa, ecco di seguito la lista della colonna sonora di Frozen 2.

Soundtrack ufficiale di Frozen 2

‘All is Found’ – Evan Rachel Wood

‘Some Things Never Change’ – Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad and Jonathan Groff

‘Into the Unknown’ – Idina Menzel (ft AURORA)

‘When I Am Older’ – Josh Gad

‘Reindeer (s) are Better than People’ – Jonathan Groff

‘Lost in the Woods’ – Jonathan Groff

‘Show Yourself’ – Idina Menzel and Evan Rachel Wood

‘The Next Right Thing’ – Kristen Bell

‘Into the Unknown’ (titoli di coda) – Panic! At The Disco

‘All is Found’ (titoli di coda) – Kacey Musgraves

‘Lost in the Woods’ (titoli di coda) – Weezer (end credits)

Ricordiamo che Frozen è diventato il film d’animazione con l’incasso più alto al botteghino internazionale dopo la sua uscita nel 2013, vincendo un Oscar per il miglior film d’animazione e la migliore canzone originale nel 2014. Per questo motivo le musiche in questo film risultano essere davvero fondamentali, e lo saranno sicuramente anche in questo secondo capitolo.

Il film uscirà nelle sale italiane il 27 novembre, ma la colonna sonora è disponibile in pre-order già da ora, per quanti non vogliono perdere nemmeno un istante di troppo.

Nell’attesa che il film arrivi nei cinema, possiamo soltanto rivedere i trailer ufficiali, e iniziare a sognare e immaginare quelle che possono essere le nuove avventure delle sorelle Elsa e Anna, e dei vecchi e nuovi personaggi che incontreranno in questo secondo capitolo della storia.

Cosa ne pensi della soundtrack di Frozen 2? Faccelo sapere nei commenti in basso.