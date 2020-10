Billie Eilish ha annunciato un concerto davvero speciale per rimediare alla lunga pausa forzata del suo tour

Lo scorso marzo la giovane Billie Eilish riscì a dare inizio al suo tour mondiale con un paio di date americane prima che venisse fermato a causa del Coronavirus. Ad oggi è ancora incerto su quando la macchina degli eventi dal vivo potrà effettivamente ripartire, soprattutto quando parliamo di concerti tenuti in grosse arene.

A distanza di sette mesi Billie ha dato modo al pubblico di ascoltare un nuovo singolo, “My Future“, scritto e prodotto in quarantena insieme al fratello Finneas. Inoltre è stato rilasciato anche il video ufficiale del brano “No Time To Die“, tratto dalla colonna sonora del nuovo film di James Bond, in uscita nel 2021.

Sebbene abbia continuato a esibirsi nel corso di alcuni eventi online, partecipando a serate benefiche e talk show, e si sia tenuta impegnata realizzando anche un proprio programma radiofonico insieme al padre, la mancanza dei concerti si fa sentire. Proprio per questo motivo la giovane ha deciso di organizzare qualcosa di speciale.

Billie Eilish ha infatti annunciato sui profili social il “Where Do We Go Livestream” che si terrà il prossimo 24 ottobre. Si tratterà di un concerto che i suoi fan potranno seguire online. “Mi manca così tanto esibirmi ai concerti“, ha scritto la cantante ed è proprio questo che l’ha spinta a buttarsi in questa nuova esperienza. I biglietti per partecipare allo show sono in vendita QUI.

La cantante va ad aggiungersi agli artisti che hanno già provato un’esperienza simile, da Travis Scott a The Weeknd, e a tutti coloro che si stanno muovendo in questa direzione. Purtroppo la situazione mondiale è ancora in bilico e potrebbe passare molto tempo prima che i concerti possano il momento nel quale potranno tornare a godersi la musica live.